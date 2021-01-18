Роспотребнадзор: четверть россиян имеет иммунитет к ковиду

Не менее четверти россиян имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Она уточнила, что исследования естественного иммунитета у переболевших ведется практически с начала пандемии.

Как сообщила Попова на брифинге в правительстве, который транслировал телеканал "Россия 24", всего было проведено более 160 тысяч таких исследований.

"В разных субъектах цифры людей с иммунитетом разнятся – это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная. Но в среднем это не менее 25 процентов от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах (где проводилось исследование – ред.)", – пояснила Попова.

Главный санитарный врач отметила, что больше всех защищены естественным иммунитетом медики, которые с начала пандемии работают на передовой, а также работники торговли и транспортной сферы, которые уже переболели. Наименее защищены работники промышленных предприятий: их работа была организована таким образом, чтобы они меньше контактировали друг с другом и меньше болели.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что переболевшим гражданам можно не торопиться с прививкой от коронавируса. Также она рассказала, что в РФ планируется привить порядка 68,8 миллиона человек – это необходимое число, чтобы взять эпидемиологический процесс под контроль.

До формирования популяционного иммунитета россиянам придется носить маски и соблюдать иные противовирусные меры. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, привившихся это тоже касается: защитную маску они должны носить в течение трех недель после получения второй дозы вакцины.