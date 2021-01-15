Ситуация с коронавирусом под контролем, заверила Голикова

Почти год мы работаем в условиях пандемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Зампред российского правительства добавила, что эпидемическую ситуацию в России удается держать под контролем.

По ее мнению, это связано с тем научным заделом, который был накоплен у российских институтов, а сейчас позволяет своевременно и качественно принимать решения по управлению коронавирусной инфекцией.

"Самое главное – что это сделано с самых первых дней", – подчеркнула Голикова в своем выступлении на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

После появления коронавируса в России российские ученые выделили более шести сотен его штаммов. При этом свыше 400 из них уже полностью изучены. Российские разработке по борьбе с COVID-19 используются более чем в полусотни стран мира. Зарегистрировано более двухсот тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 января подчеркнула, что в России вакцинация должна быть организована так, чтобы уже к осени 2021 года был сформирован коллективный иммунитет. По мнению Поповой, вакцинацией только в первый год можно охватить 60% населения страны. Это будет серьезное достижение, отметила главный санитарный врач России.

Иммунизация должна быть массовой, согласна с Голиковой Анна Попова.

"Сегодня звучало несколько цифр – 60%, 80%, 90%, всех привить. Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем", – подчеркнула Анна Попова.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса, третья вакцина находится в стадии регистрации.