Совещание по коронавирусу: тест-системы, лекарства и вакцины

Женщины заболевают немного чаще, чем мужчины, в 83 регионах России постепенно снижается число новых заражений, а коронавирус, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием. О том, какой путь российское здравоохранение и наука проделали за прошедший год, на совещании обсудили вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, главный санитарный врач и ведущие эпидемиологи и вирусологи страны.

Один из главных итогов года упорной работы: в России появились свои эффективные тест-системы, лекарства и вакцины. Ученые продолжают создавать все более совершенные тест-системы. Одна из новейших разработок способна определить не только наличие вируса в организме человека, но и то, насколько он опасен для окружающих!

"Одну из последних мы зарегистрировали в канун уходящего года. Она достаточно уникальна с точки зрения того, что нет таких тест-систем ПЦР-диагностики для количественной оценки нахождения вируса в том или ином биологическом образце", – отметил Василий Акимкин, директор ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора.

В ближайшее время на регистрацию направят еще одну тест-систему, которая в течение полутора часов способна определить британский штамм коронавируса. И уже доказано: российские вакцины защищают организм от нового варианта инфекции.

"Показано, что все зарегистрированные ПЦР-наборы Роспотребнадзора, ЦНИИ Пастера и Вектор эффективно выявляют данный британский штамм, и замены, которые выявлены в этом штамме, они не оказывают никакого влияния на эффективность ЭпиВакКороны", – заявил Ринат Максютов, директор ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Исследования показывают, что количество антител у переболевших постепенно снижается через 3-5 месяцев, и рассчитывать на появление коллективного иммунитета можно только за счет массовой вакцинации. Сейчас россиян прививают "Спутником V" и "ЭпиВакКороной", в правительстве рассчитывают, что вакцина от центра Чумакова тоже скоро пройдет регистрацию и поступит в поликлиники страны.

"Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета хоть 60, хоть 70, хоть 90 процентов. Главное, чтобы наши граждане выразили желание прийти на вакцинацию, сделать ее. Ну и, как уже было сказано, соблюдать те меры собственной безопасности, которые чрезвычайно важны особенно в сегодняшних условиях", – заявила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

Особенно важно позаботиться о себе и сделать прививку тем, кто входит в группы риска: это пожилые и люди с хроническими заболеваниями. И пенсионеры активно записываются на прием, например, в Москве около 40 процентов привившихся – люди в почтенном возрасте.

"60, 80, 90 – всех привить, конечно же, хочется, кто имеет право. Пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год. Но то, что мы можем в первый год привить 60 процентов совокупного населения в первый год нашего фундаментального знания – это очень большое достижение", – уверена Анна Попова, главный санитарный врач России.

Обнадеживают и последние данные по госпитализации – около 30 процентов ковидных коек в стране сейчас свободны.

На встрече говорили и о том, что в стране важно обновлять и расширять производства научно-исследовательских институтов. Татьяна Голикова заверила, что правительство России сделает все, что необходимо с его стороны, чтобы ученые могли и дальше продолжать свою эффективную работу.