Голикова показала тест нового поколения на COVID

В мире к 24 января без малого 100 миллионов случаев заражения. Выздоровели только 70%. Остальные так и остаются "между и между". Скончались теперь уже более 2 миллионов.

В России в последние дни осторожно отмечается снижение ежедневного прироста новых случаев при увеличении числа выздоравливающих. Вот бы сохранить такую тенденцию. Но пока все это можно мгновенно испортить, сведя на нет и эффект от вакцинации. Но она идет.

В регионах продолжается массовая вакцинация. Так, в Еврейской автономной области отмечен рост числа желающих поставить прививку. В Биробиджане и районных центрах в поликлиники записываются в том числе и люди старшего возраста.

На Сахалине вакцинация идет в Корсаковском и других районах области. Перед тем как прийти в процедурный кабинет, люди уточняют показания и ограничения для приема "Спутника V".

В Республике Тува тоже продолжается вакцинация на селе и в отдаленных районах. Запись в очередь на прививку идет в Пий-Хемском, Тандинском и Кызылском кожунах.

В Кабардино-Балкарии прививку получили уже более полутора тысяч жителей. До конца февраля в республику будут поставлены в общей сложности 28 тысяч доз.

Из необычного. В Новосибирске налажено производство трехслойных масок, в которых зашит фильтр с ионами серебра. Местная разработка уже получила европейский сертификат. Уже поступают заказы из-за границы.

За рубежом самые тревожные новости приходят из Лондона. Британский штамм коронавируса, обнаруженный в конце 2020 года, может быть не только заразнее, но и более летальным, заявил премьер Борис Джонсон.

В Мексике – новый печальный антирекорд: 1800 смертей от ковида за последние сутки. Эпицентр распространения вируса – Мехико. Госпитали близки к нехватке коек. Ожидается, что в стране вскоре могут сертифицировать российский "Спутник V", как это уже сделали Эмираты и Венгрия.

А теперь – нечто совсем новое. У нас в студии – то, что пока видели только единичные специалисты. В коробочках и пакетике – наборы реагентов или, проще говоря, тест-системы для выявления в организме антител к коронавирусу. Что там внутри? Это нам объяснила руководитель Федерального оперативного штаба по борьбе с ковидом, вице-премьер Татьяна Голикова.

- Татьяна Александровна, можно открыть?

- Да, конечно.

- Разобраться бы, не сломать.

- Помочь?

- Соображу. Слушайте, вы вице-премьер, давайте.

- Все очень просто. Здесь инструкция по применению, набор реагентов. Это дает нам возможность после вакцинации "ЭпиВакКороной" Центра "Вектор" сделать тест на поствакцинальный иммунитет. Это то же самое, что сделано Центром Гамалеи.

- Для "Спутника"?

- Да.

- То есть уже не надо будет сдавать кровь на антитела, он сам все покажет?

- Это тест, который делает все. Здесь все по инструкции можно сделать. А вот это – другая тест-система, которая находится на регистрации в Росздравнадзоре. Это ПЦР-система, она позволяет определить уровень вирусной нагрузки.

- Это уже тест следующего поколения?

- Да, это тесты следующего поколения. Их разработка Институтом эпидемиологии стала возможна, потому что мы получили более обширный спектр информации о вирусе, его мутации и том, что вообще может с ним происходить.

- А вообще возникло понимание, что этот за вирус или потребуются еще годы и годы исследований?

- Я думаю, что еще потребуются исследование, во всяком случае мы их ведем. Но самая близкая версия – это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась, якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был. Но то, что уже сейчас можно сказать, – наши знания об этом вирусе пополняются практически ежеминутно. Думаю, что такой всплеск развития науки в этом направлении в году 2020 году, он, наверное, небывалый. Его за последнее время не было.

- И главное следствие, что уже достаточно информации для того, чтобы знать, как с ним бороться.

- Абсолютно, а вообще в 2020 году (да и сейчас) мы с вами наблюдали, что у нас весь народ стал вирусологами, эпидемиологами, знатоками от медицины.

Это так. Но требуется мнение именно специалистов, чтобы оценить итоги первой недели массовой вакцинации. Итак, информация из первых рук.

- Это были сложные дни, потому что нам многое пришлось делать одновременно вместе с нашими коллегами из 85 регионов страны. На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной вакцинации массовой, был такой простой пример: в России были порядка 1300 пунктов вакцинации. Сейчас это уже 2250, и они с каждым днем открываются и открываются, я бы даже сказала, с каждым часом. Думаю, когда передача будет выходить в эфир, мы с вами будем иметь другую цифру. Мы расширяем возможности прививочной кампании для населения. Могу сказать, что уже сейчас произведены 7,6 миллиона доз вакцины, 2,1 миллиона поставлено в регионы страны. Разница объясняется тем, что они произведены, эти объемы, в разное время и для того чтобы обеспечить качество и безопасность продукта, вакцина проходит контроль качества, и по мере прохождения она выпускается для использования медицинскими организациями и населением. Мы ожидаем, что на следующей неделе объемы еще дополнительно возрастут, соответственно, будет продолжаться расширение возможностей для вакцинирования. Мы ориентировали наших коллег из регионов, чтобы не только были возможности записи для вакцинирования на портале государственных услуг, но и вакцинация была организована для малонаселенных и отдаленных населенных пунктов посредством либо мобильной вакцинации, то есть направление туда соответствующих бригад медицинских работников на автомобилях, либо, наоборот, довоз на пункты вакцинации. Что, наверное, еще важно сказать: мы сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации, это чуть более 17 миллионов, и мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан. Это уже либо полностью привитых двумя дозами, либо получившими одну.