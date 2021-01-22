Допточки для вакцинации: "Спутник V" вызвал интерес иностранцев

В России продолжается массовая вакцинация. Больше всего заявок через сайт госуслуг на данный момент подано в Сахалинской и Мурманской областях. В Москве мобильные пункты вакцинации уже привили более двух тысяч человек, также открыты 100 стационарных пунктов. За последние сутки по всей стране выявили еще 21 тысячу 513 новых случаев коронавируса. В лидерах анти-рейтинга – Петербург и Москва: и там, и там более трех тысяч заболевших. В Подмосковье ‑ более тысячи.

На Ставрополье теперь можно привиться "Спутников V", не отходя от рабочего места. В крае заработали выездные прививочные пункты. Первый – на предприятии, занимающемся металлопрокатом.

‑ Больно?

‑ Ничего не чувствую, пока ничего не чувствую. Все, свободен?

‑ Да, все.

С начала января 2021 года, то есть уже почти месяц, в Ставропольском крае число новых выявленных случаев не растет. А вот вакцинация набирает обороты. Уже доставлено 11 тысяч доз, в ближайшие дни привезут почти столько же.

В Хабаровский край сегодня поступили очередные 5 тысяч.

"Привить людей старше 60-65 лет ‑ это стратегическая задача. Выезжаем в учреждения соцзащиты, и будем проводить вакцинацию", – заявляет зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.

Первую российскую вакцину первой в Евросоюзе получит Венгрия. В Москве подписан соответствующий контракт с этой страной.

"Мы ‑ первая страна в Европейском союзе, которая приняла такое решение дать разрешение на экстренное применение, ‑ подчеркнул министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто ‑ Отмечу, что оно было принято медицинскими специалистами, а не политиками. Для меня большая честь и радость сообщить о том, что мы заключили договор".

Но в первую очередь Россия будет обеспечивать вакциной своих соотечественников. И выход "Спутника V" на широкую международную орбиту на обеспечение прививкой россиян не повлияет. При этом российская сторона готова поделиться технологиями, чтобы другие страны могли производить вакцину от коронавируса на своих мощностях.

"Многие страны сегодня активно одобряют вакцину "Спутник V". Это событие открывает новые горизонты для сотрудничества между Россией и Венгрией", ‑ добавил министр российского здравоохранения Михаил Мурашко.

До того, как контракт был заключен на межгосударственном уровне, в Россию приезжали венгерские специалисты в области фармацевтики и иммунологии именно для того, чтобы изучить наше производство. Венграм детально все показали – на предприятии во Владимирской области, где масштабируют вакцину от коронавируса. Тут у нас единственная в Россия лаборатория по клеточному воспроизведению.

Все больше иностранцев, которые находятся в России и делают себе прививку от коронавируса. В ГУМе на выездном прививочном пункте укололся британский фотограф Джереми Николл.

"Процесс оказался эффективным, на все про все ушло чуть больше часа. И бесплатное мороженое впридачу!", – восхитился британец.

Собственный корреспондент испанской газеты El Mundo в России Хавьер Колас тоже привился в одном из торговых центров. И затем написал об этом статью.

"Я надеюсь, что люди, которые читают на испанском языке и слушают меня на русском, рано или поздно сделают вакцинацию, потому что только вакцинация может решить наши проблемы. Очень хорошо, только немножко здесь болит, ‑ показывает на место укола корреспондент газеты El Mundo Хавьер Колас, говоря о вакцинации. ‑ Но это нормально, я вообще ничего не чувствовал, никаких температур".

Более того, он снял прививочный процесс на видео.

– Полчасика посидите в коридоре и будьте здоровы! – наставляет испанского журналиста медработник после прививки.

В ковидных больницах врачи по-прежнему самоотверженно борются за каждого больного. Среди пациентов красной зоны оказался и наш коллега, оператор ГТРК из Ростова-на-Дону Сергей Волоконский. У него самые искренние кадры и интервью.

"Они стараются вытащить. Если не получается, они переживают. Реанимация – это вообще что-то", ‑ делится своими наблюдениями Волоконский.

"Отхаживали, я думала уже не выдержу. Выдержала. Потому что такие люди заботливые, такие врачи", ‑ растрогана пациентка, которой помогли выжить.

Тех, кто пока не поправился от коронавируса, в России больше полумиллиона человек.