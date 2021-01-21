Пандемия пошла на спад: самое время сделать прививку

За последние сутки в России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом. Наименьшие темпы прироста заболевших в Туве, на Ямале и на Чукотке, в Костромской и Магаданской областях. В Москве и Петербурге за сутки зарегистрировано более 3 тысяч заболевших. Но в столице постепенно ослабляются ограничения, в том числе благодаря массовой вакцинации. 62,5 тысячи доз вакцины "Спутник V" поступили в Санкт-Петербург, препарат доставляют во все регионы. Ученые разработали его модификацию, которую можно перевозить не в морозилке, а в обычном холодильнике при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов. При этом "Спутник V" завоевывает все больше стран мира. Стало известно, что им привился президент Аргентины Альберто Фернандес.

В Волгограде новая форма записи в поликлинику – семейная. "Дедушка нас всех собрал!" – говорит женщина. В свои 92 заботиться о других. На прививку он записал и жену и дочь: "Чтобы не заболеть, мы и так все время болеем".

Необычный подарок к 90-летию. Валентина Зайцева сделала прививку в мегамолле в Химках. С сегодняшнего дня тут находится мобильный пункт вакцинации. "В честь дня рождения, чтобы быть здоровой не болеть и дальше жить до ста лет", – говорит она.

Прививочный пункт на колесах теперь работает в Дагестане. Сегодня остановка у роддома – прививают акушерок. А в Петрозаводске в очереди на прививку стоят сельские учителя. Дистанционка закончилась, поэтому нужна защита.

"Сейчас самое время сделать прививку, – поясняет глава Роспотребнадзора Анна Попова, – потому что эпидпроцесс идет на спад. Чтобы не допустить его дальнейшего развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро".

Доставить "Спутник V" в отдаленные села стало проще. Вакцина больше не требует строгого охлаждения до минус 18. "Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, что подтверждено результатами экспертизы", – подчеркивает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Венгрия первой из европейских стран одобрила использования "Спутника". На основании собственных независимых исследований зарегистрировали вакцину и в ОАЭ. На экспорт "Спутник" планируют производить на заводах за границей. Уже работает линия в Казахстане, на очереди Южная Корея, Китай, Индия. "Уже 12 стран зарегистрировало вакцину "Спутник V". И фактически "Спутник V" является одной из самых признанных в мире вакцин. С признанной эффективностью, с признанной безопасностью", – отмечает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Пытаться купить вакцину от "Пфайзер" в интернете не стоит. Предложения уже есть, но публикуют их мошенники. "Мы увидели достаточно много объявлений. Попытки их приобрести могут достаточно дорого обойтись. Как в деньгах, так и в возможных последствиях для здоровья", – напоминает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

В ближайшее время ожидается регистрация еще одной вакцины – от Центра имени Чумакова. Второй этап клинических испытаний завершается в Новосибирске.

Все готово к старту очередной фазы испытаний вакцины центра имени Чумакова в Новосибирске. "Мы продолжаем исследовать реактогенность, иммуногенность вакцины. Безопасность мы определили на первой фазе", – поясняет Галина Калинина, врач-инфекционист Медико-санитарной части № 163 ФМБА России. Вторую дозу добровольцы получат через 14 дней. Все это время будут жить в стационаре под Новосибирском. Живут добровольцы в палатах по 2-3 человека. Условия, как в санатории: 6-разовое питание и режим дня. Вакцина Центра Чумакова сделана из цельного инактивированного или, проще говоря, убитого вируса. Препарат, как уверяют разработчики, дает организму полный набор антител. "Мы находимся под присмотром врачей и еще потом будем какое-то время приезжать, и наше состояние здоровья будут отслеживать", – рассказывает доброволец Олеся. Документы для регистрации вакцины в Минздрав уже отправлены. После этого готовы начать пострегистрационную фазу. В ней примут участие около трех тысяч человек.

Там, где возможно, снимают ограничения. "Артек" с 29 января будет принимать детей из эпидемически благополучных регионов, а не только из Крыма, как было раньше. В Москве уже завтра открываются кружки допобразования, библиотеки и музеи, в том числе кремлевские. Театрам разрешат заполнять зал наполовину. С дистанционного обучения возвращаются ученики колледжей. Как будут учится студенты, решат до 6 февраля.

"Через несколько дней по просьбе министра я собираю ректоров. Если ситуация будет сложная, не дай Бог, мы, конечно, готовы вернуться к нынешнему формату. Но, скорее всего, у нас будет, так скажем, очный формат с некоторыми вкраплениями дистанционного", – говорит ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий

Но цифры пандемии еще высоки. Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко госпитализирован с пневмонией в Москве. На своей странице он сообщил, что уже идет на поправку. Помощь ему оказываются сотрудники 52-й больницы в Москве. Несмотря на стабилизацию ситуации в столице, врачи здесь по-прежнему максимально загружены. "Имеют место быть пациенты, которые несмотря на то, что все делают корректно и вовремя, имеют очень тяжелое течение заболевания", – с сожалением говорит главный врач Городской клинической больницы №52 г. Москвы Марьяна Лысенко.

Одного из таких пациентов – со 100-процентным поражением легких – удалось спасти в Иркутске. "Просто каждый человек должен быть настроен, что это все победит", – говорит он.

Но уверенным в этом могут только привитые.