Регионы, объединенные "Спутником": вакцинация набирает темпы

За последние сутки в России, по данным на 20 января, выявлены 21 152 новых случая коронавируса. На протяжении уже недели фиксируется общее снижение заболеваемости. В Москве за сутки зарегистрировано менее двух с половиной тысяч новых инфицированных, в Подмосковье менее тысячи, а вот Петербург сохранил первое место по стране, превысив показатель в 3 300. По данным руководителей центра имени Гамалеи, около 32 тысяч добровольцев уже получили оба компонента вакцины "Спутник V", что вполне достаточно для завершения клинических испытаний.

В Москве сделать прививку от коронавируса можно теперь в МФЦ, пока, правда, только в одном офисе — в "Москве-Сити".

Мобильные медицинские бригады работают в фудмоллах, торговых центрах и даже театрах. Там разговоры не об искусстве — о прививках.

Он мог привиться вакциной Pfizer, но выбрал именно "Спутник V" — корреспондент израильского телеканала Дов Гиль-Хар вакцинировался в прямом эфире.

— Опасения есть. Пара европейских журналистов уже привились "Спутником V". Да и полтора миллиона русских не могли ошибиться.

Его примеру намерена последовать и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович:

— Я планирую вакцинироваться сразу, как только это будет возможно в России.

Уже привился и тренер "Зенита" Сергей Семак. Теперь он обдумывает вакцинацию всей команды.

— Конечно, нужно собрать как можно больше информации о вакцине и понять, как она влияет на состояние игроков.

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев сегодня госпитализирован. Вирусная пневмония у него прогрессирует.

В Тамбовской области получили новую крупную партию вакцины и развозят ее по городам региона. В Нарьян-Маре обсуждают, как доставить препарат в поселки далеко за полярный круг. В Хабаровске в очереди студенты — они готовятся к возвращению на очное обучение.

В Липецке большинство талонов на вакцинацию у пенсионеров, а в Орле привились все доктора инфекционного госпиталя. В "красную зону" теперь они идут уверенней, а в перерывах сравнивают уровень антител.

Проверить напряженность иммунитета могут и те, кто привился вакциной от новосибирского "Вектора". Для них стал доступен специальный тест — другие могут ошибаться.

"Поскольку в создании самой вакцины использовались определенные белки коронавируса, эта специальная тест-система будет улавливать антитела именно к этим белкам, то есть это наиболее эффективная диагностика поствакцинального иммунитета", — рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в ближайшее время ожидается регистрация третьей российской вакцины от центра имени Чумакова. Сама Анна Попова привилась "ЭпиВакКороной" еще в сентябре.

"На сегодня уровень антител у меня сохраняется на высоком титре. Это большой результат российской науки — то, что у нас три вакцины на разных платформах. Лечащий врач может выбрать ему ту вакцину, которую именно этому пациенту будет правильно и лучше назначить".

Чтобы остановить пандемию, нужно привить 60 процентов населения. Пока ситуация остается непростой. После праздников цифры пандемии снова растут в Крыму. Уже больше месяца стабильно сложная ситуация в Приморье. Во Владивостоке Росгвардия возобновляет проверки санитарного режима в магазинах и транспорте.

Соблюдать ограничения осталось уже совсем недолго.