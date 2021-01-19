Вячеслав Малафеев госпитализирован с сильным поражением легких

Бывший вратарь санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев госпитализирован с большим объемом поражения легких. Его состояние ухудшилось после заражения коронавирусом.

О том, что Малафееву требуется госпитализация, в своем Instagram сообщила его супруга Екатерина: "Состояние ухудшилось. УЗИ показало у Славы большое количество поражения: 40 процентов у одного легкого, 65-70 – у другого. Решили не медлить и вызвали скорую. Температура держится в районе 38 градусов".

Малафеев вступал за "Зенит" на протяжении 17-ти лет – с 1999-го по 2016-й год. За клуб он отыграл более 300 матчей чемпионата России, победителем которого он становился четыре раза. Также в его активе три победы в Кубке России, два – в Суперкубке, а также выигрыш Кубка и Суперкубка УЕФА.

По завершении футбольной карьеры он остался в "Зените" на административной должности. Однако в середине 2020-го года он покинул пост спортивного директора клуба и ушел в бизнес.