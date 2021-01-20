Малафеев – о заболевании коронавирусом: не раз побеждали, победим и сейчас!

Бывший голкипер петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о своем самочувствии. Во вторник 41-летний экс-вратарь был госпитализирован с сильным поражением легких.

"Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей. В целом все хорошо, – написал Малафеев в Instagram. – Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас! Еще раз спасибо вам за теплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких".

Во вторник супруга Малафеева Екатерина сообщила, что у Вячеслава одно легкое поражено на 40 процентов, а второе – на 65-70 процентов.

Напомним, Малафеев выступал за "Зенит" на протяжении 17 лет – с 1999-го по 2016-й год. За клуб он отыграл более 300 матчей в чемпионате России, победителем которого становился четыре раза.