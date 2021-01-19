Израильский ведущий специально прилетел в Москву, чтобы привиться "Спутником"

Известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар прилетел в Москву и привился российской вакциной против COVID-19 "Спутником V".

Как передает телеканал "Россия 24", по словам израильского журналиста, его убедил пример двух коллег-журналистов и полтора миллиона россиян, которые уже сделали прививку. А также – высокая эффективность вакцины.

Накануне "Спутником V" привился посол Италии в России Паскуале Терраччано, а до этого – собственный корреспондент американской ежедневной газеты The New York Times в Москве Эндрю Крамер. В своей статье он отметил качество вакцины и хорошую организацию процесса.