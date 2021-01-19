Посол Италии в России привился вакциной "Спутник V"

В Москве посол Италии в России Паскуале Терраччано привился вакциной "Спутник V". Он подчеркнул, что никаких побочных эффектов не было.

В ближайшее время намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител. Об этом дипломат рассказал во время онлайн-конференции, которая была посвящена историческим связям России и Италии.

Ранее о своем успешном опыте вакцинации "Спутником V" рассказал собственный корреспондент издания "Нью-Йорк Таймс" в Москве Эндрю Крамер. Он отметил высокое качество вакцины и отличную организацию процесса.