Европа продляет локдаун, Латинская Америка запасается "Спутником V"

Российской вакциной интересуются все больше стран. О поставках с Москвой активно договаривается Никарагуа. Тем временем, в Германии ужесточили масочный режим и продлили локдаун до 14 февраля. На популярных европейских курортах один за другим закрывают отели.

В Аргентине началась вакцинация вторым компонентом российской вакцины "Спутник V". Этот препарат от коронавируса стал первым, который поступил в южно-американскую страну еще в конце декабря. Тогда аргентинские СМИ назвали самолет со спасительной вакциной рейсом надежды.

"Кампания по вакцинации идет в соответствии с планом и графиком, мы начинаем применение второй дозы по всей стране. Все проходит прекрасно, мы обеспечиваем широкий доступ к вакцинации и получаем препарат согласно подписанным контрактам", – говорит министр здравоохранения Аргентины Гонсалес Гарсиа.

Российский фонд прямых инвестиций подписал с аргентинской стороной контракт на поставку 10 миллионов доз. 600 тысяч уже получены. Вслед за Аргентиной российской вакциной заинтересовалась соседняя Мексика.

В Мехико сообщают: предварительно договорились на поставку вакцины "Спутник V", которую будет производить в Буэнос-Айресе.

Переговоры с Москвой о закупке вакцины также ведет Никарагуа, сообщил российский торгпред.

"Спутником V" привился известный израильский телеведущий Дов Гиль-Хар, который прилетел в Москву. Заявил, что его убедили высокая эффективность вакцины и пример коллег-журналистов.

Ранее – прививку сделал собкор The New York Times в Москве Эндрю Крамер.

Сотрудничество по вопросу "Спутника V" обсудил глава турецкого минздрава с российским послом в Анкаре.

Вакцинация в Турции началась только 14 января. Там пока применяют китайскую вакцину. Успели привить медиков, теперь на очереди жители старше 90 лет.

Большие надежды на вакцинацию возлагает Великобритания. Соединенное Королевство вновь обновило максимум по числу жертв коронавируса. 1610 человек за сутки. Там одобрены две вакцины – Pfizer и AstraZeneca. Но процесс вакцинации идет медленно. С начала декабря успели привить около четрех миллионов человек – это только шесть процентов населения страны.

Скоростью вакцинации недовольны и жители США. По стране разослали 31 миллион доз. Однако пока не успели использовать и половину. Ссылаются на нехватку прививочных центров и сбои в логистике. В стране через неделю обяжут всех прибывающих иностранцев предоставить справку об отрицательном тесте на ковид. Документ должен быть на английском языке.

Власти Германии продлевают карантин до 14 февраля. Канцлер Ангела Меркель заявила, что теперь недостаточно носить в общественных местах тряпичные маски – только медицинские или вовсе респираторы.

"Все наши усилия остановить распространение инфекции сталкиваются с серьезной угрозой. Особенно пугает британский штамм коронавируса. Он оказался опасным даже для детей и подростков. Причем в большей степени, чем мы ожидали. Поэтому школы пока останутся закрытыми. То же самое касается и детских садов", – заявила канцлер.

А в Канаде призвали жителей не покидать страну без лишней необходимости. Не исключено, что там снова введут карантин для тех, кто приезжает из-за границы, сообщили в правительстве.

Тем более отпуск за границей может закончиться в любой момент. В Швейцарии на фешенебельном курорте Санкт-Мориц на карантин отправили сотрудников и постояльцев двух люксовых отелей. Теперь несколько сотен человек ждут результатов теста на ковид.

Похожая ситуация на Лазурном берегу Франции. В Каннах из-за вспышки коронавируса закрылся один из самых известных отелей – InterContinental Carlton Cannes.