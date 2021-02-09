Выход "Спутника" на новую орбиту: российскую вакцину ждут в Европе

Применение отечественной вакцины "Спутник V" уже одобрено в 23 странах мира. Ждут российскую вакцину и в Европе. В Сербии именно "Спутником" хотели бы привиться более 40 процентов участников вакцинации. Евросоюз еще на шаг приблизился к получению российской разработки. Заявка на регистрацию препарата принята Агентством по лекарственным средствам. Как пояснили в Российском фонде прямых инвестиций, в случае ее одобрения поставки в Европу могут начаться не раньше начала лета, когда в России прививкой воспользуется большинство желающих.

Вслед за медицинским журналом The Lancet, который возбудил интерес к вакцине "Спутник V", европейское Агентство по лекарственным препаратам подтвердило научную состоятельность российской разработки.

"Европейский регулятор подтвердил, что успешно пройден этап научного консультирования вакцины "Спутник V". Он готов рассматривать по существу нашу заявку, которая была подана 29 января. Соответственно, мы надеемся, что это рассмотрение будет осуществлено в ближайшее время, без политических оттенков. В масштабном объеме вакцина в Евросоюз может поступить только тогда, когда фактически завершится вакцинация всех тех, кто хочет вакцинироваться в России. Речь идет о мае-июне этого года", — отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Для вывода "Спутника" на европейскую орбиту осталось проделать несколько технических процедур, что может затянуться и до апреля. Однако, несмотря на перебои с поставкой вакцин в Европу, власти Германии намерены шаг за шагом следовать этому протоколу. Вот что заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт:

"Доверие к этой вакцине имеет для нас особую ценность. Очень важно, чтобы граждане имели эту веру, чтобы у них не было ощущения, что мы где-то срезали путь, чтобы, может, каким-либо образом повлиять на эффективность вакцины"

Как пишет журнал The Spectator, власти Германии могут соблазниться российской вакциной из-за задержек с поставками препаратов от Pfizer и Moderna, но это заключение описывает ситуацию не полностью. Вакцина Pfizer, требующая хранения при температуре минус 70, в рамках научных исследований продемонстрировала высокую эффективность, однако в условиях массового применения дает странные сбои. Из последнего: 14 постояльцам дома престарелых в Нижней Саксонии поставлен положительный диагноз на коронавирус, причем все они еще 25 января получили уже вторую прививку Pfizer. 12 стариков и 12 сотрудников дома престарелых в Баварии также ковид-положительны, несмотря на вакцинацию. В Бремене заболели больше 220 пожилых людей, причем 95 процентов из них были однократно привиты. Еще одна неприятность: вакцина от Johnson & Johnson, о которой с такой надеждой говорила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, показывает очень слабый результат — в районе 70 процентов эффективности. К тому же ни один из сертифицированных в Европе препаратов, похоже, не обладает стабильно высоким профилактическим свойством против быстро распространяющихся на континенте британского и южноафриканского штаммов. Эксперты не исключают, например, того, что когда оригинальный вирус ковида будет вытеснен его мутациями, то оксфордская вакцина от компании AstraZeneca вообще будет списана в утиль.

"AstraZeneca, как нам известно, эффективна только на 10% против мутаций из Африки, Британии. Это мутации, позволяющие вирусу оставаться незамеченным для антител. Поэтому вакцинация AstraZeneca в ЮАР уже приостановлена. Те, кто переболел коронавирусом в первую волну пандемии, могут повторно заразиться в более тяжелой форме. Южноафриканский штамм куда более опасный, чем британский", — отметил эксперт по вопросам здравоохранения, депутат бундестага Карл Лаутербах.

AstraZeneca — так называемая векторная вакцина, аналогичная "Спутнику V". Однако институту Гамалеи удалось добиться того, что российская вакцина вырабатывает в организме значительно больше антител, чем оксфордская разработка — вирусу сложнее убежать. Открывается еще одна возможность для использования "Спутника", как присадки для увеличения мощности других вакцин. Это, возможно, спасет AstraZeneca — опыты с комбинацией препаратов уже начались.

Совокупное производство только одной российской вакцины эксперты оценивают в миллиард доз до конца года. Десятая часть может пойти в Европу, причем по цене значительно ниже, чем у ее западных конкурентов — менее десяти долларов ампула при 16, а то и 18 евро за собственные вакцины. Эксперты признают, что у Евросоюза нет никаких рациональных оснований тормозить процесс сертификации "Спутника".

Это была бы хорошая новость, которые сейчас в большом дефиците. Вот и завтра, по всей видимости, их не будет. По утечкам информации из ведомства федерального канцлера, на запланированном на среду, 10 февраля, совещании с руководством федеральных земель Ангела Меркель будет настаивать на продлении национального локдауна до первого марта.