"Спутник V" удивил мир не меньше, чем первый космический спутник

Австралийский вирусолог с мировым именем, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Питер Доэрти прокомментировал новые данные об эффективности российской вакцины "Спутник V". Он заявил, что цифра более чем в 90 процентов выглядит очень обнадеживающей, а изменение препарата, если понадобится его приспособить под новые мутации ковида, не составит труда его разработчикам.

О том, что Россия смогла поразить все страны Запада своей вакциной "Спутник V", подобно тому, как СССР удивил запуском в космос первого спутника в 1957 году, пишет сегодня и немецкая газета Die Welt. Такой интерес Европы к российскому препарату не случаен на фоне сложностей, которые возникают с доступностью и распределением западных вакцин, а также с сомнениями по поводу безопасности собственных препаратов и их эффективности, учитывая появление новых штаммов вируса.

Впервые в XXI веке ведущие европейские СМИ вынуждены единогласно признать: в России, которую у них принято считать страной-бензоколонкой, совершен инновационный прорыв. Немецкая газета Die Welt пишет о том, как недоверие к первенству русских в разработке эффективной вакцины теперь сменилось удивлением, похожим на то, что испытал мир в 1957-ом, после известия о запуске в СССР одноименного космического аппарата. Вслед за медицинским журналом Lancet свое суждение выносит топовое научное издание Nature:

"Российская вакцина Sputnik V демонстрирует высокую эффективность".

Разработка института Гамалеи в глазах западных экспертов вошла в тройку самых перспективных вакцин, наряду с препаратами от Pfizer и Moderna. При этом, работая на других принципах, значительно более дешевая и простая в транспортировке и хранении, она столь же эффективна.

"Эффективность вакцины от коронавируса в борьбе с симптоматичными случаями заболевания более 90 процентов, это превосходный результат", – уверен Карл Лаутербах, депутат Бундестага от СДПГ.

В немецких газетах пишут, что за время вакцинации "Спутником V" в России привились полтора миллиона человек, и до сих пор никаких подозрительных последствий не выявлено. В то же время использование препарата от Pfizer сопровождается побочными явлениями в виде паралича лицевого нерва и подозрительной смертностью среди пожилых людей, прошедших вакцинацию. Десятки случаев по всему миру. Прямая связь с препаратом не выявлена, но также и не исключена. По крайней мере, за "Спутником" такого шлейфа странных совпадений не наблюдается.

"Министр здравоохранения в интервью на прошлой неделе уже подчеркнул, что у нас нет никаких возражений против применения российской вакцины в Европе", – сказала представитель министерства здравоохранения Германии Тереза Наубер.

С конца января все данные по российской вакцине находятся в EMA – Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое регулирует фармацевтический рынок ЕС. Сертификация вакцины включает в себя инспекцию производственных цепочек, на это могут уйти недели. С другой стороны, регулятор в состоянии отказаться от некоторых экспертиз и ускорить дело. Тем более, что на прошлой неделе в Евросоюзе был уже сертифицирована не такая удачная, как "Спутник", векторная вакцина от британо-шведской AstraZeneca. Газеты пишут, что ЕМА отнеслось к ней крайне великодушно: до сих пор AstraZeneca пытается развеять сомнения в ее эффективности для самой чувствительной к ковиду возрастной категории.

"Мы надеемся в ближайшие недели собрать необходимые клинические данные, чтобы продемонстрировать нашу уверенность в том, что вакцина эффективна и для возрастной категории старше 65 лет", – сообщил вице-президент подразделения компании AstraZeneca по исследованию и разработке биологических лекарственных препаратов Мене Пангалос.

Несмотря на благосклонность европейского регулятора, на сегодняшний день AstraZeneca не рекомендована в Германии для людей старше 65, а, например, в Италии – старше 55 лет. Государства ЕС могут принимать самостоятельные решения по использованию и допуску вакцин на свой внутренний рынок. Это особенно актуально в связи с абсолютной беспомощностью Брюсселя. В понедельник вице-канцлер Германии Олаф Шольц обрушился на председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен. Обычно сдержанный он, как минимум, дважды охарактеризовал ситуацию в сфере закупок вакцин немецким словом "шайссе". Единственная страна в ЕС, которая уже подстраховала себя "Спутником", – Венгрия. Но скоро, вероятно, к ней добавится и Словакия.

"Мы рассматривали возможность использовать в Словакии вакцины, не одобренные Европейским медицинским агентством. Это только крайняя мера, которая сопряжена с некоторыми рисками, но это полностью законно, и мы не исключаем вариант с использованием этих вакцин", – заявил министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи.

Российское агенство прямых инвестиций, которое занимается продвижением гамалеевской вакцины на внешних рынках, заявляет о готовности в течение года поставить ЕС 100 миллионов доз. Это могло бы стать частью решения проблемы, которое так и не было найдено в ходе недавней онлайн-конференции канцлера с руководителями федеральных земель, Еврокомиссии и производителями. Газета Bild назвала встречу "бла-бла-саммит". Накануне министр здравоохранения Шпан сообщил, что федеральные власти рассматривают возможность производства "Спутника V" непосредственно в Германии на базе фармацевтического предприятия в Саксонии-Анхальт. С целью изучения вакцины и технологии ее производства немецкие эксперты направлены в Россию.

Шансы на то, что "Спутник V" придет в Германию очень высоки. У Ангелы Меркель и ее коллег по партии и правящей коалиции уже не осталось времени, которое можно было бы потерять. На днях федеральный канцлер обещала, что к концу сентября все население страны получит возможность привиться от ковида. И обещание нужно сдержать, потому что в конце сентября федеральные выборы.