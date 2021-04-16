"Спутник V" в Европе: кому на Западе российская вакцина стала костью в горле

Громкие заголовки в европейской газете в Брюсселе: от российской вакцины спутник умерли четыре человека. Новость без указания источника – ссылаются на некие внутренние документы Роспотребнадзора, обнаруженные местными журналистами. Документы, конечно, к статье не прикреплены, в их существование и достоверность читателям предлагают просто поверить. Главный посыл для зарубежной аудитории: российская вакцина ненадежная. С чем, конечно, поспорить можно. За восемь месяцев использования "Спутника" летальных исходов официально не зафиксировано ни в России, ни за границей.

"В ходе проведения вакцинации нами не зафиксировано ни одного случая тромбоза, которые возникли бы после применения вакцины "Спутник V". И также не было ни одного случая, который так или иначе мог быть связан с вакцинацией. Мы ведем постоянный мониторинг всех побочных явлений, которые фиксируются при применении вакцинации. Хочется подчеркнуть, что российская система мониторинга за безопасностью применения вакцин прошла контроль ВОЗ", – заявила Алла Самойлова, глава Росздравнадзора.

Это только одна из многочисленных фальшивых новостей в зарубежной прессе. Информационная атака на "Спутник" началась пару недель назад. Повод дискредитировать прививку ищут усиленно, но не всегда успешно. Финансовая американская газета пишет, что в ЕС инициируют дополнительную проверку клинических испытаний "Спутника". Европейское агентство лекарственных средств, которое выступает регулятором в этом случае, информацию опровергает. Но этого в газетах уже нет.

"Мы начали последовательную экспертизу вакцины Sputnik V. Это означает, что в настоящее время мы изучаем имеющиеся данные и проверяем, насколько они соответствуют нашим стандартам. В этой связи отмечу: это абсолютно стандартная, нормальная процедура, которую мы осуществляем в отношении многих вакцин и лекарственных препаратов. К слову, сейчас у нас процедуру последовательной экспертизы, помимо Sputnik V, проходят еще две вакцины – CureVac и Novavax", – заявил Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств.

Нападки на российскую вакцину – шанс отвлечь Европу от реальных проблем. "Спутник" – главная конкурирующая вакцина против немецкой-американской "Бионтек-пфайзер", популярность которой может снизиться. Речь идет о реальных цифрах: официально зарегистрированных летальных случаев после вакцинации "Пфайзер" – больше тысячи в США, более 700 – в континентальной Европе. С серьезными проблемами состава вакцины, которая прошла все испытания и одобрена ВОЗ, столкнулись при масштабном производстве, которое отличается от лабораторного. В частности, зафиксировано снижение степени целостности РНК.

"Это ключевой элемент вакцины, которая после введения в клетки позволяет производить вирусный белок Spike и, таким образом, научить иммунную систему распознавать этот патоген и нейтрализовать его. Вакцины, используемые в клинических испытаниях, содержали от 69% до 81% "интактной" РНК, которая представляет собой полную последовательность для образования белка Spike. С другой стороны, данные по партиям, произведенным на этих новых производственных линиях, показали более низкий процент, в среднем 59%. Некоторые лоты даже опустились до 51% и 52%", – пишет Le Monde.

Нарушение целостности РНК в вакцине может стать причиной тромбоза или других тяжелых последствий. При создании "Спутника" используется четырехстадийная самая современная очистка компонентов: две стадии хромотографическоой очистки и две стадии тангенциальной. В качестве и эффективности препарата уже убедились в более сотни странах. Ее производство осуществляется в Белоруссии, Казахстане, Индии, совсем скоро начнется производство в Сербии, Иране, республике Корее и Италии.