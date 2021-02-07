"Спутник V" быстр, надежен и не противопоказан аллергикам

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" – лучшая в мире. Уже признанный факт. Раньше об этом мы говорили только в России. После публикации результатов третьей фазы испытаний в ведущем международном медицинском журнале The Lancet уже многие научные авторитеты и ведущие мировые издания признали свершившееся. Так, агентство Bloomberg называет "Спутник V" фаворитом в мировой борьбе с коронавирусом и величайшим научным достижением со времен СССР.

"В августе президент России Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19. Поскольку он сделал это до окончания клинических испытаний вакцины, его заявление было встречено скептически экспертами по всему миру. Теперь же он вполне может получить существенные дипломатические дивиденды, поскольку Россия наслаждается, вероятно, своим самым серьезным научным прорывом со времен Советского Союза", – отмечает Bloomberg.

И действительно, наша вакцина не уступает по эффективности сильнейшим конкурентам Pfizer и Moderna, но значительно дешевле и куда проще в хранении. То есть по сумме характеристик просто номер один. Если так, то создатели достойны Нобелевской премии по медицине, ведь с новым российским препаратом надежды на жизнь связывают сотни миллионов людей на Земле.

Что же касается нашей страны, то хорошая новость в том, что, как заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, поддерживающего разработки Центра Гамалеи, все россияне, желающие привиться, смогут сделать это уже ближайшей весной. Для сравнения: США и ЕС ставит такую цель для своих граждан лишь осенью.

Тем временем в России в результате принятых властями мер коронавирус отступает, а экономические перспективы все более уверенны. Так, Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне "BBB". Прогноз – стабильный. По мнению агентства, такая оценка отражает "надежность и последовательность проводимой политики, сильный внешний баланс" и "сильные государственные финансы" России.

Когда говорит профессор, курсанты понимающе кивают – учатся. Такого живого общения в Военно-медицинской академии не было с апреля прошлого года. Коронавирус играл на нервах, отпечатываясь пробелами в знаниях: подготовить хирурга дистанционно нельзя.

В аудитории и учебные операционные курсанты вернулись 1 февраля – конец дистанционке. Чтобы будущие военврачи могли снова войти в академию, им предложили вакцинироваться. Спутником студенческого билета стал российский "Спутник V".

Путь российской вакцины – от жесткой критики до признания – тоже выдался нервным. Все изменила статья. В авторитетном британском журнале The Lancet опубликованы данные третьей фазы клинических испытаний. Вопросов к "Спутнику" больше не осталось.

"Результаты исследований, которые мы опубликовали, были весьма знаковыми. Был применен очень оригинальный подход. Используются две дозы вакцины, но эти две дозы различны, они имеют разные аденовирусные векторы. Смысл в том, что это создает сверхсильное ускорение иммунного ответа. Так и было, поскольку эффективность вакцины, то есть ее защитный эффект, намного превысил 90%", – отметил Ричард Хортон, главный редактор научного журнала The Lancet.

Первые данные об этой вакцине The Lancet публиковал еще в начале сентября. Но в западной прессе язвительно писали о "масштабном эксперименте на людях" и "поспешном решении России". Washington Post называла появление "Спутника V" пиар-ходом. Британское издание Guardian, намекая на проигранную Лондоном гонку, заявляло: "Изготовление вакцины – это марафон, а не спринт".

"Были постоянные атаки, мало того, никто сейчас не извиняется за них, зато многие из тех, кто атаковали, сейчас вакциной прививаются. Поэтому мы это воспринимаем как высшую форму ее признания, в том числе критикам, но мы просто смотрим вперед. Важно, что 75% людей в мире слышали про "Спутник V" и хорошо к нему относятся", – заявил Кирилл Дмитриев, генеральный директор

Российского фонда прямых инвестиций.

Из западных стран только Венгрия отважилась признать российскую вакцину и сделать предзаказ. За эту самовольность Будапешту пришлось объясняться перед ЕС. Сегодня уже и Старая Европа меняет тон. Статью в научном журнале прочитала и детально в ней разобралась канцлер Германии Меркель.

"Мы будет сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства (по лекарственным препаратам). Я говорила об этом с российским президентом, мы видели хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Е, но будут допущены лишь те, которые предоставят агентству необходимые данные", – подчеркнула Меркель.

Одобрение приходит из Испании – министр здравоохранения предлагает открыть границы для "Спутника V". Ознакомился с публикацией и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины "Спутник V". Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Как только это произойдет, в короткие сроки европейские органы и национальные власти (стран ЕС) в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину", – заявил Макрон.

- Скоро ли ждать регистрации в Европе?

- Есть возможность затягивания этого процесса. Если процесс не будет затянут, это может произойти даже в марте. Мы подали все документы, и важно, что 19 других регуляторов уже одобрили нашу вакцину. К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 стран одобрят нашу вакцину, – сказал Кирилл Дмитриев.

Вся мировая пресса подхватывает новость об эффективности препарата, в который так упорно не хотели верить. Вот статья на CNN от 17 ноября прошлого года. Написано хлестко: "Борясь с пандемией, Россия все еще знает, как сделать хорошее шоу". Это о нашей вакцине. А вот то же издание 2,5 месяца спустя: уже не так выразительно, без литературных изысков, но с математической точностью. Эффективность измерили в цифрах. Эти данные стали болезненным уколом для Европы.

"Была показана эпидемиологическая эффективность данной вакцины, которая составила 91% и более – по защитному действию вакцины на вакцинированных по сравнению с плацебо. Это с одной стороны. С другой, – также в эпидемиологическом опыте было показано, что вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и средней тяжести случаев ковида. То есть при наличии вакцинации, если человек не дай бог встретиться с этим возбудителем, он в самом отрицательном варианте перенесет данную инфекцию на ногах. И, скорее всего, ему даже не придется обращаться врачам", – заявил Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, академик РАН.

По эффективности нашу вакцину можно сравнить с американскими Pfizer и Moderna – выше 90%. Но есть и печальная статистика по препарату Pfizer": десятки смертей, тысячи жалоб на побочные эффекты. Эта вакцина точно противопоказана аллергикам. Разработка Центра Гамалеи таких реакций не вызывает.

"Если аллергик не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний. Но если у вас, допустим, аллергия на домашнюю пыль, которая очень часто присутствует, то после вакцинации в течение некоторого времени и до вакцинации, конечно, надо избегать контакта, чтобы не было приступа. А если у вас, к примеру, аллергия на цветение, которое сейчас, слава богу, в нашей полосе отсутствует, спокойно надо вакцинироваться, зная тот аллерген, что вы с ним не будете контактировать в течение нескольких недель", – пояснил Александр Гинцбург.

Евросоюз оказался перед сложным выбором: принять или отвергнуть российскую вакцину? Об этом пишет британская газета Daily Telegraph. Кстати, Британия с российским Центром Гамалеи уже сотрудничает. Оксфордскую вакцину с эффективностью всего 62% будут усиливать компонентом "Спутника".

- Действительно ли все началось с вашей шутки в Тwitter?

- Да, это все было так. Мы в Тwitter сказали: слушайте, у вас эффективность чуть пониже, давайте мы вам дадим один из компонентов и повысим вашу эффективность. Они на это позитивно, к их чести, отреагировали. Клинические испытания начинаются на следующей неделе, это стало первым в мире проектом по объединению вакцин. Мы сделали предложение всем вакцинам с эффективность меньше 90%, что мы готовы им давать наш укол для того, чтобы повышать их эффективность. Это также партнерство с китайской ведущей вакциной, где тоже, возможно. Мы будем тестировать их укол и наш укол совместно, – рассказал Кирилл Дмитриев.

Перебои с поставками вакцин привели к громкому скандалу в Евросоюзе: пересчитывая едва ли не каждую ампулу, выпущенную на европейских заводах AstraZeneca, заставляют англичан делиться препаратом. Ведь рассчитывали на 400 миллионов доз, но из-за проблем с производством в ближайшие месяцы получат четверть обещанного объема. И здесь уже не до амбиций.

"Лучшим выбором для политиков, которые раньше скептически относились к российскому препарату, стала позиция забыть свои обвинения и занять нейтральную позицию, даже в некоторых случаях позицию одобрения. Чем ближе выборы, тем будет более позитивная реакция на "Спутник". Реальные факты в настоящее время скрыть уже невозможно, когда вакцина используется не тысячами, а десятками миллионов. А скоро она будет использоваться и сотнями миллионов. Я думаю, не пройдет и двух-трех месяцев", – уверен Александр Гинцбург.

На Запад вакцину "Спутник V" будут поставлять с зарубежных производственных площадок. Но сначала обеспечат Россию. Оружие против ковида завозят на оборонный завод "Курганприбор": сделать прививку на рабочем месте не заставляют – рекомендуют.

"Вирусные снаряды" прицельно бьют по коллективу: здесь каждый четвертый уже переболел ковидом. Обороняясь от вируса вакциной, они продолжают выпускать снаряды боевые. Это предприятие не может остановить даже пандемия.

Превращая тонны теста в изящные батоны с хрустящей корочкой, пекари тверского хлебзавода ведут научные беседы о вакцине. Сарафанное радио в хлебобулочном уже вовсю вещает о пользе вакцины. Прививают в заводском медпункте – по предварительной записи. Сначала врач осмотрит, спросит, чем болели, и за секунду развеет все сомнения.

"У людей появляется четкое убеждение, что вакцинироваться нужно. Если пациент не идет к вакцине, вакцина идет к вам", – сказал Александр Старцев, главный врач областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

Военные медики еще осенью начали исследовать плазму от вакцинированных. У привитого донора образуется высокий титр нейтрализующих антител. Именно они блокируют размножение SARS-Cov-2 в чувствительных к вирусу клетках.

"Перелиты около 50 литров иммунной плазмы. Мы проследили пациентов в тяжелом состоянии, никто из них не ухудшился через какое-то время. Перестает выделяться вирус. И они выписываются быстрее, чем те пациенты, которые не получали эту плазму", – отметил Константин Жданов, начальник кафедры и клиники инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Когда не было вакцины, тяжелым пациентам в ковидном стационаре переливали плазму от переболевших. Но в организме зараженного человека вырабатывается масса различных антител. И далеко не все они могут нейтрализовать или связывать вирус, то есть оказываются бесполезными для борьбы с инфекцией.

"В плазме доноров в отличие от плазмы переболевших отсутствуют различные биологически активные вещества, в том числе и цитокины, которые при переливании могут несколько вызвать неблагоприятные эффекты у того человека, которого мы лечим этой плазмой. Исходя именно из этих соображений, мы не боимся отека легких, утяжеления течения заболевания. А такие случаи при применении плазмы от реконвалесцентов, к сожалению, были описаны", – сказал Евгений Крюков, начальник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, генерал-майор медицинской службы.

Плазма работает по принципу пассивного иммунитета: готовые иммуноглобулины уже настроены на борьбу с конкретным штаммом вируса. Попадая в кровь пациента, они должны остановить распространение инфекции.

Этому пациенту 67 лет. Уже неделю борется с болезнью. Ему давали противовирусные, ставили капельницы, делали уколы. Поражение легких – 80%. У врачей осталась еще одна надежда – антиковидная плазма. 250 миллилитров, которые могут спасти пациенту жизнь.

В отделении трансфузиологии Военно-медицинской академии заготовили около ста литров иммунной плазмы. Стать донором можно только спустя месяц после второй прививки, когда кровь "успокоится".

"Мы привыкли в последнее время говорить о вакцинах и успехах российских ученых в создании новых вакцин, это действительно очень хорошие успехи. Но если невакцинированный человек схватил вирус, то вакцинироваться уже поздно. Этого человека надо лечить. Поэтому встает вопрос: а как его лечить?" – подчеркнул Александр Сергеев, президент РАН.

На саранском заводе "Биохимик" сегодня выпускают лекарства, которые рекомендованы Минздравом для лечения ковида. Это противовирусный "Фавипиравир" – препарат разрабатывали здесь же, антибиотики. Недавно запустили ампульную линию.

"Ампульные линии способны решить все острые проблемы, которые возникают в стране, в том числе с обеспечением низкомолекулярными гепаринами, которые так остро востребованы для лечения коронавирусной инфекции", – заявил Петр Белый, председатель совета директоров ГК "Промомед.

В России также разрабатывают препараты нового поколения – моноклональные антитела. Еще их называют терапевтическими. Над дизайном лекарства ученые Института биоорганической химии работали вместе с китайскими и американскими коллегами.

"Речь идет о получении антител на вирус, в основном на спайк-белок, на вот этот шипик вируса, который выдается и очень специфично взаимодействует с ангиотензин-превращающим ферментом. Задача понятна: перехватить этот вирус и нейтрализовать его на стадии попадания в организм. Должно быть получено антитело, которое способно сделать эту работу", – отметил Александр Габибов, директор Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, академик РАН.

Моноклональные антитела – это созданные в лаборатории белки. По принципу действия похожи на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Воздействуя на остроконечный шип коронавируса, они как стражи, не дают вирусу проникнуть внутрь.

"Эти вирусы, проникая в клетку многократно умножаются. Пораженная клетка в организм выпускает в десятки, в сотни раз больше вирусных частиц, которые, в свою очередь, способны заражать другие клетки. Что делает нейтрализующее антитело? Оно этот процесс снижает либо полностью прекращает. И уже собственная иммунная система позволяет избавиться от зараженных клеток", – пояснил Иван Смирнов, заместитель директора Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.

Производить лекарство начнут в конце года – после клинических испытаний. Новый препарат должен пройти тот же самый путь, что и вакцина. Это только кажется, что "Спутник" запустили слишком быстро. Ученые работали над векторной платформой четверть века.

"В данном случае нам повезло, у нас был задел. И те платформы, которые заведомо требовали фундаментальных открытий и достижений фундаментальной науки, – это все было у нас сделано достаточно давно. Но ведь могло и не повезти. Могло прилететь что-то, по отношению к чему у нас заделов таких нет, и заделы эти надо быстро каким-то образом было восстанавливать. И здесь, наверное, один из главных уроков, которые мы все получили, и наше общество, и наша власть, что надо загодя готовить оружие по отношению к "вирусным войнам", – считает Александр Сергеев.

Информационная война, объявленная российскому препарату, постепенно угасает. И все-таки британцы были правы: создание вакцины – это марафон, а не спринт. Ошиблись они в одном: "Спутник V" оказался не только быстрым, но и надежным. Вот так – с тонкой английской иронией – рушатся европейские предубеждения.