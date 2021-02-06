Шах и мат: бесспорный прорыв российских ученых и успех "Спутника V"

Ведущий мировой медицинский журнал The Lancet выпустил статью о результатах уже третьей и решающей фазы испытаний вакцины "Спутник V" против ковида. Все! Больше ничего доказывать не надо. Если после этого кто-то будет препятствовать российскому препарату, то вот это будет уже чистая политика.

Но как сработала российская система? Как академику Гинцбургу и его Центру Гамалеи помогли, с одной стороны, Министерство здравоохранения во главе с Михаилом Мурашко, а с другой, – Российский фонд прямых инвестиций во главе с Кириллом Дмитриевым?

Москва еще только готовится к приходу ультрахолодного сибирского фронта, но уже замерзла Москва-река. Впрочем, даже таких холодов не хватает для транспортировки Pfizer и Moderna. А "Спутник V " – пожалуйста.

- Для Pfizer и Moderna – минус 70, а для "Спутника"?

- У нас +2 – +8, можно хранить в обычном холодильнике, – говорит глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Но это уже детали, хотя и очень важные для продвижения этой вакцины на рынке. А главное для публикации в научном The Lancet состояло в том, что по итогам уже третьей фазы испытаний можно однозначно сказать: вакцина безопасна и эффективна. Уточненная цифра – более 91%. Но и это не все. Слово – разработчику.

"В эпидемиологическом опыте было показано, что вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и средней тяжести случаев ковида. То есть при наличии вакцинации, если человек, не дай Бог, встретиться с этим возбудителем, он в самом отрицательном варианте перенесет данную инфекцию на ногах и не будет госпитализирован. Это, как грипп, который мы с вами довольно часто переносим на ногах", – пояснил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

А ведь поначалу прорыв российских ученых за границей приняли с тем самым холодком. Да и в России некоторые самопровозглашенные всезнайки говорили, что все это "пропаганда".

- Перед вами кто-нибудь извинился?

- Было очень много критики. Никто не извинился, но многие из них стали вакцинироваться. Поэтому это некая форма извинения через фактическую вакцинацию, фактическое действие, – сказал Кирилл Дмитриев.

- И поэтому лучшим выбором для политиков, которые раньше скептически относились к российскому препарату, стала позиция забыть свои обвинения или занять нейтральную позицию, в некоторых случаях даже позицию одобрения, – отметил Александр Гинцбург.

- Мы видим, что 19 стран уже зарегистрировали "Спутник", в том числе Мексика, что сложно было себе представить, – сказал Дмитриев.

- Подбрюшье США.

- Да.

Все мы помним аргентинскую стюардессу, которая буквально рыдала от эмоций, когда самолет Aerolineas Argentinas привез русскую вакцину в Буэнос-Айрес. В Латинской Америке теперь вакцину ждут даже в Парагвае, который до этого в каких-то особых отношениях с Россией замечен не был. В Африке на подходе ЮАР. В Европе кроме Венгрии РФПИ ждут еще в одной стране.

- Все прекрасно понимают, и наше руководство ответственное понимает, что с этой инфекцией надо бороться в первую очередь, конечно, внутри своих границ. Но для того чтоб побороть эту опасность, надо это делать на территории всей планеты, никуда не денешься, – говорит Александр Гинцбург.

- На одном флаконе с вакциной слово "Спутник" написано на русском языке, на другой – латиницей, она будет поставляться за рубеж. Вы много сделали для продвижения вакцины в мире, а что на российском рынке?

- Безусловно, фокус – на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят. Для США и для Европы этот срок – сентябрь-октябрь. Поэтому это великая привилегия для россиян. На иностранные рынки поставляется очень небольшое количество пока, – пояснил Кирилл Дмитриев.

Зарубежные заводы – в Китае, Бразилии, Корее, Индии. А то, что производится в России, – для самих россиян, которым про публикацию в The Lancet надо знать еще кое-что.

- Там также было продемонстрировано, что эффективность этой вакцины для различных групп населения, включая испытуемых с возрастом 60 лет и более, также высока, как и для более молодых групп, – подчеркнул Александр Гинцбург.

Между тем, несмотря на нынешние холода, и в России многие боятся новых штаммов с юга: бразильского, южноафриканского и так далее.

- Стоит задача в ближайшее время экспериментально проверить сыворотку, полученную от вакцинированных людей "Спутником V", в отношении вируса нейтрализации по отношению к этим штаммам, – сказал Александр Гинцбург. – В настоящий момент в институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро, эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться.

Но это будет дальше. А в РФПИ после успеха "Спутника" уже учредили целый дивизион для продвижения и других российских инновационных препаратов.

- Мы пробились на 40 стран, фактически играя сеанс одновременной игры, потому что очень много сопротивления для российских товаров, для российских продуктов. Но сейчас мы выиграли, – заверил Кирилл Дмитриев.

- То есть The Lancet – это шах и мат?

- The Lancet – это шах и мат для противников. И, безусловно, это открывает возможности продвижения на внешние рынки не только для "Спутника", но и для других наших препаратов.

В Центре Гамалеи теперь могут однозначно сказать: не зря сохраняли еще советский задел, на который в других отраслях махнули рукой.

- Одна из моих основных заслуг как директора, я считаю, извините, не скромно, состоит в том, что в Институте Гамалеи сейчас работают четыре поколения сотрудников, причем активно работают. Как 90-летние сотрудники – Зуев, Костюков, Ершов, Львов – так и 25-летние. Платформа стала создаваться 20, а то 25 лет назад. Пользуясь возможностью, даже назову того человека, который эту работу возглавил. Он сейчас работает у нас в институте. Это Народицкий Борис Савельевич, – рассказал Александр Гинцбург.

Поначалу та технология была положена на полку. Но еще до вспышки ковида понадобилась.

- Но когда необходимо было создавать новую технологию против тех возбудителей, против которых еще 10 лет тому назад не было вакцинных препаратов, мы оценили эту технологию, и Денис Юрьевич Лoгунов со своими сотрудниками активно стал использовать эту технологию для создания ряда вакцин: вакцинный препарат против возбудителя Эболы, против другого коронавируса, коронавируса MERS, – сказал Гинцбург.

Но не менее важны и другие выводы.

- Мы благодарны ключевым людям в The Lancet, что они оставили политику в стороне и опубликовали. А могли и не опубликовать. Поэтому, безусловно, развитие российских журналов и их международное признание – это крайне важно для успеха российской науки в дальнейшем, – уверен Кирилл Дмитриев.

Но нынешний прорыв бесспорен. Сработала именно система. Пожалуй, основное: если РФПИ активно помогает Институту Гамалеи с продвижением вакцины, то все эти исследования...

- Руководство Минздрава в настоящее время во главе с Михаилом Мурашко очень заботится о том, чтобы уровень финансирования исследований, во всяком случае в нашем центре, соответствовал международным стандартам, – подчеркнул Александр Гинцбург.

- Что меня очень приятно поразило (я думаю, и очень многих тоже), так это то, что за все эти годы Минздрав сохранил вертикаль научно-исследовательских учреждений и опытных производств.

- Безусловно. Это величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинцбурга, и профессора Лoгунова. Hе случайно обсуждают то, что их, может быть, надо выдвигать на Нобелевскую премию, – полагает Дмитриев.

- Я обеими руками за.

- Но и важно гордиться этим всем. Это очень важный успех всей страны, которым надо гордиться.