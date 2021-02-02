The Lancet назвал "Спутник V" одной из самых эффективных и доступных вакцин

Один из ведущих научных журналов мира The Lancet высоко оценил итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V".

По данным исследователей, эффективность "Спутника V" против COVID-19 составляет 91,6%, что намного превышает уровень защиты по сравнению с иностранными аналогами (Sinopharm – 79,3%, AstraZeneca – 62,1%, Sinovac – 50,4%).

При этом действенность отечественной вакцины для людей, старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет.

Отмечается, что препарат предоставляет стопроцентную защиту от тяжелых вариантов заболевания коронавирусной инфекции, при этом уровень антител у тех, кто привился "Спутником V", в 1,3-1,5 раза больше, чем у переболевших. Отсутствуют нежелательные побочные явления, такие как сильные аллергические реакции.

The Lancet также подчеркнул, что "Спутник V" является одной из самых недорогих вакцин в мире – стоимость одного укола составляет менее 10 долларов. При этом препарат очень удобно перевозить, поскольку температура хранения вакцины составляет +2°…+8°.

"Спутник V", который министерство здравоохранения РФ зарегистрировало в августе 2020 года, стал первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. Его разработал на платформе аденовирусных векторов человека Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В данное время "Спутник V" уже зарегистрирован в 16 странах мира и активно используется в России.