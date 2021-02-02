Удар по скептикам: "Спутник V" сделал новый шаг к мировому признанию

Российская вакцина "Спутник V" получила 2 февраля очередное международное признание. Во влиятельном медицинском журнале Lancet вышла статья о результатах третьей фазы ее клинических испытаний. В публикации указано, что эффективность вакцины превышает 91 процент при минимальных побочных эффектах.

То, что публикуется в Lancet, сомнений больше не вызывает. Достоверность – главное правило старейшего и авторитетнейшего в мире медицинского журнала. Сегодня он публикует промежуточные итоги третьей фазы испытаний "Спутника V". Главный вывод: вакцина работает.

Эффективность вакцины составила 91,6%.

В испытании, проведенном по всем мировым стандартам, а только такие и публикуют в журнале Lancet, приняли участие почти 20 тысяч добровольцев. 14 тысяч получили вакцину, почти 4 тысячи – плацебо. Через 21 день после первого укола исследователи зафиксировали 78 случаев заражения: 62 в группе плацебо и 16 – из группы тех, кто получил прививку.

"Это количество зараженных, которым был поставлен диагноз COVID-19 в группе испытуемых и в группе, которая не получала препарат. Разница между ними составила 91 с небольшим процента. Это является показателем эпидемиологической эффективности данной вакцины", – пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Средне-тяжелого или тяжелого течения заболевания не отмечалось ни у кого из привитых. Стопроцентная защита. У 98 процентов добровольцев выработались антитела, причем в среднем в полтора раза выше, чем у переболевших. И у всех появился клеточный иммунитет. Считается, что он наиболее долгосрочный. Серьезных побочных явлений не зафиксировано ни одного. Для сравнения, в исследования у Pfizer их выявлено 4, а у Moderna – 10.

"Относительно безопасности также можно сказать, что получены обнадеживающие данные. У нас не зарегистрировано серьезных нежелательных явлений, связанных с вакциной", – подчеркнул заместитель директора по научной работе Центра Гамалеи Денис Логунов.

Публикация в Lancet в мировом научном сообществе ‑ главная новость. Поздравления в адрес российских разработчиков идут со всего света.

"Результаты по вакцине хорошие, – отметил профессор вирусологии из Университета Рединга Ян Джонс. – Методы проведения тестирования полностью соответствуют международным стандартам, принятым ВОЗ. Я считаю важным, что российскую науку знают и восхищаются ей на Западе, а западная наука известна и ей восхищаются в России".

"ВОЗ приветствует, что все разработчики и производители вакцин делятся с научным сообществом через такие публикации, как в Lancet, – рассказывает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. – Это очень хорошо, это очень хорошая новость".

Западные СМИ, которые еще осенью 2020 года обвиняли российских ученых в подтасовке данных, а саму вакцину называли крайне сомнительной, теперь выходят совсем с другими заголовками. "Спутник V" официально в тройке вакцин, доказавших эффективность выше 90 процентов. Американские CNN и The Wall Street Journal, немецкий Tagesschau и Би-би-си, ссылаясь на Lancet, вынуждено признают: "Спутник" эффективен и безопасен.

"Это отличная новость для разработчиков и для России. Но также это отличная новость для мира, в котором теперь знают, как трудно и как дорого дается разработка новых вакцин", – отмечают западные издания.

Смена тона объяснима. "Спутник V" – самая дешевая из зарегистрированных в мире вакцин, самая простая в транспортировке. Перевозить ее можно уже при плюс двух градусах по Цельсию, когда препарату от Pfizer нужно строго минус 70. Российскую вакцину уже ждут в 16 странах. Но после публикации в Lancet этот список, вероятно, расширится. На экспорт вакцину будут производить за счет мощностей зарубежных заводов.

"Эта публикация фактически отвечает на все вопросы критиков и показывает, что Россия сумела создать одну из самых эффективных вакцин в мире не только для россиян, но и для всего мира", – заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Окончательно третья фаза исследований должна завершится уже весной. Тогда же будут данные о том, насколько долго держится иммунитет после прививки. В ближайшее время стартуют испытания "Спутник V" в группе больных с онкологией. А летом запланированы исследования вакцины на группе "18‑", чтобы рекомендовать его детям.

А в Институте имени Гамалеи уже работают над новой вакциной. Разработчики рассчитывают, что она сможет одновременно защитить от COVID-19 и от гриппа.

За этими работами мировое сообщество уже будет следить с явно меньшим скептицизмом.