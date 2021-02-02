Президент Аргентины поблагодарил Путина за "Спутник V"

Во вторник, 2 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Зарубежный лидер поблагодарил российского главу за поставку в его страну вакцины "Спутник V".

Как сообщает Кремль, в разговоре президентов была отмечена высокая эффективность препарата. В настоящее время лекарство активно используется в Аргентине в рамках кампании по массовой вакцинации населения. Путин и Фернандес договорились о дальнейших контактах профильных структур двух стран.

Президент Аргентины уже сам успел привиться "Спутником V". В дальнейшем ему предстоит получить вторую дозу препарата. Следом вакциной привилось и все аргентинское правительство.

Эффективность "Спутника V" подтверждается многими авторитетными источниками. Один из ведущих научных журналов мира The Lancet дал высокую оценку третьей фазе клинических испытаний препарата. Эффективность лекарства, согласно изданию, составляет 91,6 процента.