Президент Аргентины признал высокую эффективность "Спутника V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что легко перенес заболевание, вызванное коронавирусом COVID-19 благодаря тому, что ранее привился российской вакциной "Спутник V".

3 апреля тест президента Аргентины на коронавирус дал положительный результат, напоминает РИА Новости. Состояние политика было стабильным. С четверга, 15 апреля, он вернется к своей обычной работе.

Российская вакцина "Спутник V" имеет эффективность 91,6 процента. Она прошла третью фазу клинических испытаний. Препарат зарегистрирован почти в 60 странах. Он предотвращает тяжелую форму течения заболевания, а также защищает от мутаций коронавируса.