Президент Аргентины привился "Спутником V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Фернандеса вакцинировали в четверг утром, 21 января, в больнице Посадас. В дальнейшем аргентинскому лидеру предстоит получить вторую дозу препарата.

Как поясняют местные СМИ, днем ранее в Аргентине одобрили вакцинацию для граждан старше 60 лет.

Фернандес уверен в безопасности и эффективности российского лекарства. Он хочет, чтобы вакцина была доступна как можно большему числу жителей его страны.

Невзирая на то, что аргентинский лидер привился именно "Спутником V", он заинтересован в появлении у них препаратов и других компаний.

В Аргентину, по предварительным данным, будет поставлено около десяти миллионов доз российского лекарства.

Ранее сообщалось, что Венгрия первая в ЕС зарегистрировала "Спутник V".