Президент Аргентины привился "Спутником V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Фернандеса вакцинировали в четверг утром, 21 января, в больнице Посадас. В дальнейшем аргентинскому лидеру предстоит получить вторую дозу препарата.
Как поясняют местные СМИ, днем ранее в Аргентине одобрили вакцинацию для граждан старше 60 лет.
Фернандес уверен в безопасности и эффективности российского лекарства. Он хочет, чтобы вакцина была доступна как можно большему числу жителей его страны.
Невзирая на то, что аргентинский лидер привился именно "Спутником V", он заинтересован в появлении у них препаратов и других компаний.
В Аргентину, по предварительным данным, будет поставлено около десяти миллионов доз российского лекарства.
Ранее сообщалось, что Венгрия первая в ЕС зарегистрировала "Спутник V".