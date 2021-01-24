Вице-президент Аргентины привилась "Спутником V"

Вице-президент и бывшая глава Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной "Спутник V". Она написала об этом в "Твиттере", отметив, что хотела позаботиться не только о себе, но и о других.

"Спутником V" привился президент Аргентины Альберто Фернандес, передает телеканал "Россия 24". В среду, 20 января, власти страны разрешили использовать препарат для лиц старше 60 лет.