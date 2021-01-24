Вице-президент Аргентины привилась "Спутником V"

Вице-президент и бывшая глава Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной "Спутник V". Она написала об этом в "Твиттере", отметив, что хотела позаботиться не только о себе, но и о других.
"Спутником V" привился президент Аргентины Альберто Фернандес, передает телеканал "Россия 24". В среду, 20 января, власти страны разрешили использовать препарат для лиц старше 60 лет.
En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021
Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp