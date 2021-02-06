Страны "выстроились в очередь" к России, пишет Bloomberg

В борьбе с пандемией российская вакцина "Спутник V" стала фаворитом, хотя на Западе к ней отнеслись со скептицизмом. Страны начали, по словам журналистов, "выстраиваться в очередь" после публикации в медицинском издании The Lancet, где были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований.

Как отметили в Bloomberg, Россия совершила крупнейший научный прорыв с советских времен. Правительства разных стран стремятся компенсировать нанесенный пандемией ущерб, так что гонка вакцин приобрела геополитическое значение. Изобретение вакцины дало России значимое преимущество.

Ранее сообщалось, что The Lancet опубликовал итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V". Согласно международным стандартам, именно эта фаза испытаний дает полную информацию о безопасности и эффективности препарата. По данным исследователей, эффективность "Спутника V" против COVID-19 составляет 91,6%, что намного превышает уровень защиты по сравнению с иностранными аналогами (Sinopharm – 79,3%, AstraZeneca – 62,1%, Sinovac – 50,4%).