"Спутник V" принес РФ триумф в мире: что пишут западные СМИ

Российский "Спутник V" всё активнее обсуждают и на Западе. И всё больше звучит положительных оценок – к досаде политиков, которые лоббируют препараты своих лабораторий. Глава Высшего совета здравоохранения Италии высоко оценил эффективность "Спутника V" и призвал без предубеждений начать его применение. Рим уже обратился к европейскому регулятору с просьбой поторопиться с одобрением препарата.

Европа и США следят за испытаниями "Спутник V", затаив дыхание. Это – выдержка из статьи журналиста Жака Шустера для немецкой газеты Die Welt. Автор материала сравнил эмоции Запада с началом освоения космоса Советским союзом.

"Таким же образом страны наблюдали за успехами Москвы в 1957 году, когда Советскому Союзу удалось запустить в космос первый искусственный спутник Земли. Соглашения об использовании "Спутника V" за рубежом придали России дополнительный престиж, который будет использоваться и в политическом плане", – написал Шустер.

Аналогию с космосом провели и французские журналисты в сюжете для телеканала France 24. Под материалом – ремарка о том, что Россия с ароматом мести смакует свой триумф за рубежом, заявляя, что готова производить "Спутник V" по всему миру.

"Спутник V"– вакцина, которая возвращает нас в 1957 год. Время, когда Советский союз запустил первый искусственный спутник, опередив Соединенные Штаты", – подчеркнули на телеканале.

Последние публикации европейских изданий в адрес разработки "Спутник V" – всецело в мажорных тонах.

Вот, например, другая статья – в немецкой газете Die Welt, где журналисты пишут, что российский препарат однозначно опережает вакцину AstraZeneca.

"Британские производители, вероятно, будут недовольны этим фактом потому, что "Спутник V" – тот же тип вакцины, что и их разработка. Однако российские исследователи сделали важный аспект иначе, чем британцы, в итоге – получили другой результат", – подчеркивают немецкие журналисты.

С этим мнением согласен и Питер Доэрти, австралийский вирусолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

"Эффективность "Спутника V" – более чем 90% – выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин. Конечно, если вирус значительно изменится в результате мутации – похоже, что сейчас он находится в процессе трансформации, и создателям вакцины придется немного "подправить" препарат – но это не будет сложным", – заявил он.

А в Аргентине препарат назвали большим сюрпризом для всего мира. И заявили, что он уже покорил всю Латинскую Америку.

Шведские СМИ пишут, что российская вакцина с высокой вероятностью будет использоваться в стране.

О необходимости начала вакцинации "Спутником V" пишут и греческие СМИ. Это обложка издания Δημοκρατία с подписью: "Немцы уже бегут за вакциной, а мы все ещё спим".

А в министерстве здравоохранения Италии и вовсе заявили, что Рим уже обращался к Европейскому агентству лекарственных средств, чтобы в ведомстве поторопились с оценкой и одобрением "Спутника V".

"Я считаю, что необходимо немедленно установить прочные отношения с Российской Федерацией, чтобы зарезервировать необходимое количество доз и гарантировать Италии полный охват вакцинацией. Эта та цель, которую мы преследуем и многие страны уже опередили нас в данном вопросе", – подчеркнул Доменико Аркури, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Италии.

Британские СМИ отмечают, что успех препарата ставит дилемму перед Западом: по-прежнему придерживаться антироссийской идеологии или всё же обратиться к здравому смыслу и начать сотрудничать – ради спасения миллионов жизней в условиях пандемии.