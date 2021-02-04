Welt о "Спутнике": Россия смогла удивить впервые с 1957 года

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" смогла технически удивить Запад впервые с 1957 года. Об этом заявил журналист Жак Шустер в статье для газеты Die Welt. Он сравнил препарат с запуском СССР в космос первого искусственного спутника Земли.

Журналист обратил внимание на то, что вакцина от COVID-19, рано поступившая на рынок, показала следующее: Россия представляет собой большее, чем "Верхняя Вольта с ракетами".

Жак Шустер отметил, что публикация в журнале The Lancet о вакцине доказала ее высокую эффективность. Это, по мнению журналиста, оправдывает решение использовать препарат до обнародования окончательных данных о нем.

2 февраля один из ведущих научных журналов мира The Lancet опубликовал материал, в котором высоко оценил эффективность "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что приветствуют появившиеся данные.