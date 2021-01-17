В Европе признали, что российская вакцина может остановить пандемию

Запад скептически отреагировал на появление российской вакцины "Спутник V" из-за невежества, которое "с подозрением встречает российские инициативы", пишет испанское издание французской газеты Monde diplomatique.

Создав вакцину против коронавируса, Россия продемонстрировала возможность самостоятельно разработать препарат, способный остановить пандемию, отмечает автор статьи Федерико Куско. Однако Запад, годами отрицавший российские научные достижения, удивлен созданием лекарства.

При этом, подчеркивает журналист, Россия в отличие от американских и европейских производителей "за деньгами не гонится" и не навязывает свои лекарства по астрономическим ценам.

"Спутник V" распространяется сейчас по всему миру, и, возможно, через несколько десятков лет никто и не вспомнит о своих подозрениях относительно российской вакцины, полагает автор статьи.