Запад обвинили в попытках очернить "Спутник V"

Западные конкуренты попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о российской вакцине "Спутник V", пишет сербское издание "Печат". В статье говорится о том, что основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о "Спутнике V". Многим странам выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили "фору" в несколько месяцев, считает автор публикации и предполагает, что если бы масштабная вакцинация началась раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии.

В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока "Спутник V" был единственной вакциной. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов. А когда российские официальные лица захотели поделиться своим успехом с миром и сделать вакцину доступной для всех, не думая о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые хотя уничтожить планету с помощью биологического оружия.

В ближайшее время Сербия получит 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии уже договорились о поставках в страну двух миллионов доз препарата.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к взаимодействию на законных основаниях со всеми странами, которые нуждаются в нашей вакцине.