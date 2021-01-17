Москва хочет, чтобы "мир получил шанс на вакцинацию"

Россия готова к взаимодействию на законных основаниях со всеми странами, которые нуждаются в нашей вакцине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире телеканала "Россия 1" она напомнила, что Россия первой в мире заявила о разработке вакцины. Тогда же прозвучало заявление о нашей открытости к взаимодействию, чтобы мир получил шанс на вакцинацию.

Захарова сравнила ситуацию с созданием вакцины с освоением космоса, когда СССР после полета Юрия Гагарина озвучил инициативу мирного освоения межпланетного пространства. И если бы первыми космос начали осваивать США, то вряд ли пришлось говорить о мирном освоении нового пространства.

"И с вакциной то же самое", — считает Захарова. По ее словам, Россия, сделав что-то первой, открыто протягивает руку всем, "для кого это является панацеей", а не стремится уничтожить конкурентов. Это и есть признаки действительно великой державы, резюмировала Захарова.