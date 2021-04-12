Лавров призвал использовать космос на благо всего человечества

С поздравлением в честь Дня космонавтики выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает телеканал "Россия 24". По его словам, подвиг Юрия Гагарина внес колоссальный вклад в развитие человечества и подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные задачи.

Говорил Лавров и о важности взаимодействия в космической сфере для международной повестки дня. "Убеждены, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня", – заявил министр.

Он напомнил, что Россия – лидер в освоении космоса – за последние десятилетия помогла многим государствам в запуске космонавтов. "В Комитете ООН по космосу проводим последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и его сбережение для будущих поколений", – рассказал Лавров.

Он выразил убеждение, что "только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества". Россия выступает за переговоры по разработке международного юридически обязывающего документа, который запрещал бы размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы и угрозы силой.