Продолжая начатое Гагариным: Путин поставил задачи космической отрасли

Ровно 60 лет назад в этот день наш соотечественник Юрий Гагарин открыл космическую эру в истории планеты Земля. Это были 108 минут, которые очень сильно изменили человечество. Мы начали своё бесконечное путешествие в глубины Вселенной, а Гагарин навсегда стал общим достоянием людей всех времён.

Борт № 1 российского президента совершает посадку на военном аэродроме Энгельс под Саратовом.

В день 60-летия первого полёта в космос Владимир Путин намерен поставить задачи перед российской космонавтикой на десятилетия вперёд, совещание по развитию отрасли пройдёт здесь же.

Надо сказать, что место выбрано знаковое. С этого аэродрома вертолёт отправился на поиски места приземления первого космонавта планеты. И отсюда же Гагарин звонил Хрущеву и Брежневу с докладом об успешном завершении своей миссии.

Владимир Путин тоже на вертолете отправляется в окрестности деревни Смеловка, где Гагарин приземлился, где ещё в при жизни первого космонавта появился посвящённый этому событию монумент – взлетающая тридцатиметровая ракета. И вот на днях был открыт парк покорителей космоса.

Президента здесь сопровождают первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который родом из этих мест, и которому принадлежала идея создания парка.

На главной аллее Путина встречают действующие российские космонавты. Президент возлагает цветы к монументу Гагарину, расписывается в книге почётных гостей.

Один из самых любопытных экспонатов в парке – автобус ЛАЗ-695, на таком же Гагарин подъехал к стартовой площадке.

В музейном фонде хранятся документы, фотографии, и, кстати, тот самый телефонный аппарат с которого Гагарин звонил в Кремль с аэродрома в Энгельсе.

Парк открыт для посетителей с 10 апреля. Но это только его часть, первая очередь. Велодорожка, прогулочная зона, где Путин и Терешкова поучаствовали в высадке молодых кедров.

Из парка Путин возвращается на аэродром Энгельс. Начинает отраслевое совещание с поздравления ветеранов космоса и всех, кто причастен к отечественной космонавтике.

"12 апреля 1961 года это грандиозное событие, без всяких сомнений, изменило мир, началась новая эпоха, началась космическая эра и освоение космического пространства. И мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную. А первопроходцем, как я уже сказал, на этом великом пути стал наш соотечественник", – заявил Владимир Путин.

Задача сегодняшнего дня – держать ту высоту, которую задали первопроходцы, говорит президент. Сейчас в ракетно-космической отрасли страны работают более 50 тысяч молодых специалистов, возраст которые менее 35 лет.

По словам Путина, нужно активнее привлекать именно молодые силы.

"В новом, 21 веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере", – отметил глава государства.

Только за последние два с половиной года состоялось более 50 успешных пусков российских ракетоносителей.

9 апреля с Байконура стартовал корабль "Союз МС-18" имени Юрия Гагарина. На нем к МКС отправился международный экипаж.

Сегодня Путин поставил задачу правительству подготовить основополагающий документ, в котором будут прописаны конкретные меры по достижению прорывов в космической сфере.

"Все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам. С учетом специфики космической деятельности такой документ должен носить комплексный и, что очень важно, долгосрочный характер, отражать наше видение перспектив развития космической отрасли не менее, чем на 10 лет вперед", – сообщил руководитель страны.

Освоение космических сфер теперь имеет вполне приземлённое значение. Спутниковая навигация и связь, видеонаблюдение и экологический мониторинг.

Результаты космической деятельности, подчеркнул Путин, можно и нужно использовать в сферах транспорта, промышленности, образования, здравоохранении.