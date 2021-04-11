Как Гагарин избежал "очень большой неприятности"

12 апреля страна и мир отпразднует исторический юбилей – 60-летие первого полета человека в космос. Для всего человечества наступила новая эра. И открыл ее наш Юрий Гагарин. Один виток вокруг Земли и 108 минут обессмертили его имя.

К памятной дате в Саратовской области – а именно там приземлился первый космонавт планеты – разбит огромный Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Он уже открылся для посетителей.

В Калуге заметно расширили Музей космонавтики, построили новое здание и существенно обновили экспозицию.

А телеканал "Россия 1" приготовил большой сюрприз. В День космонавтики – прямая трансляция с Байконура – "Юбилей полета человека в космос. Торжественный концерт". Беспрецедентное событие с участием звездных российских артистов и деятелей культуры. Не пропустите. В 23:15. Организаторами концерта выступают телеканал "Россия 1" и Русское концертное агентство при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.

Корреспондент ВГТРК Дмитрий Кайстро накануне 60-летия первого полета человека в космос встретился с дочерью Юрия Гагарина Еленой Юрьевной. Редкие фотографии из архива РИА Новости, да еще с такими с комментариями – эксклюзив.

Это стартовая площадка – место, откуда началась космическая эра человечества, – известна всему миру. 12 апреля она станет частью сложнейшего сценического пространства, на котором состоится грандиозный концерт. Визуальные спецэффекты, любимые исполнители и неповторимая атмосфера масштабного праздничного действа: смотрите 12 апреля в 23:15 концерт "Юбилей первого полета человека в космос".

По новейшим технологиям в Байконуре создается не одна, а сразу две сцены, на которых и развернется праздничная феерия. Художественный руководитель проекта Юрий Башмет на концерте – еще и дирижер. Под его управлением выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

"Надо же это отметить, надо напомнить это. Есть же совсем маленькие дети, внуки, которые, которых это вообще не волнует, которые еще и не знают об этом. Надо фантазировать, надо не бояться воплощать эти фантазии", – считает Башмет.

"Почитаю стихи и спою песню "Корабли постоят и ложатся на курс", моего любимого Высоцкого. Вместе с Юрием Башметом. Вообще я рад, что принимаю участие в проекте Юры Башмета. Все-таки это его идея", – говорит Сергей Безруков, народный артист России.

"Во-первых, это уникальная возможность сказать свое "спасибо" и выразить благодарность тем людям, которые вообще всю эту махину построили, придумали, да еще и полетели. Во-вторых, это грандиозное мероприятие! По-моему, такого не было, это впервые", – говорит Ирина Пегова, заслуженная артистка России.

Событие – уникальное. Сьемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников.

"Вот была история до полета в космос и есть история после полета. Сам факт просто взрывает мозг. Плюс к тому, что это совершенно особенное, отдельные, совершенно неповторимые чувство радости, гордости и восхищения", – отметил скрипач Вадим Репин.

"Я испытываю дикое волнение, радость преодоления этого волнения. И совершенно потрясающий процесс", – говорит народный артист России Сергей Гармаш.

На легендарном Байконуре прозвучит музыка четырех выдающихся композиторов разных поколений. Выступят артисты оперы и балета – с мировыми именами и совсем молодые. На сцену выйдут всеми любимые актеры.

"Это была моя мечта побывать когда-нибудь на Байконуре", – признается Светлана Захарова, народная артистка России, прима-балерина Государственного академического Большого театра.

"Я очень обрадовалась, когда мне предложили. Во-первых, потому, что это уникальный оркестр с потрясающими ребятами, с гениальным Башметом. И День космонавтики – это очень важный день. Мне очень приятно, что первый человек, который полетел в космос, был из моей страны", – подчеркнула Полина Агуреева, заслуженная артистка России.

"Мы не должны боятся открывать горизонты. Не должны боятся чего-то нового и неизведанного. И когда я буду исполнять песню "Я возьму этот большой мир" Чернышева и Рождественского, я постараюсь исполнить ее от лица Юрия Алексеевича Гагарина, от лица Королева", – рассказал Николай Землянских, артист молодежной оперной программы Большого театра.

На этих фотографиях – всемирно известных и совсем редких снимках из домашнего архива – такой разный Юрий Гагарин.

- Где он самый настоящий?

- Мне кажется, что везде, где он чем-то увлечен. Обратите внимание, на всех этих фотографиях нет человека, который просто сидит, о чем-то размышляет, позирует. Он всегда чем-то занят. Любая фотография, где он не стоит на камеру, а занимается тем, что ему дорого. А дорого ему очень многое было. Мне кажется, вот это его характеризует очень точно, – говорит Елена Гагарина, дочь Юрия Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Семья и очаровательные малышки дочери были его абсолютным счастьем. Вот покоритель космоса помогает дочуркам осваивать прыжки через скакалку, а вот учит их кататься на велосипеде и вдруг садится сам.

"Он умел делать абсолютно все, начиная от того, чтобы прибить гвоздь, починить утюг, смастерить все что угодно. И считал, что мужчина должен все это уметь. Я не помню, чтобы к нам пришел слесарь и электрик, чтобы починить что-то дома", – вспоминает Елена Гагарина.

Глядя на эти фотографии, поражаешься, как многим он увлекался. Одним из таких увлечений была охота.

"Однажды ему удалось избежать очень большой неприятности, потому что во время одной из сложных зимних охот ему на спину прыгнула рысь. Только благодаря своей реакции ему удалось ее застрелить", – рассказала Елена Гагарина.

Не менее страстен был Гагарин и в рыбалке. Вот он на Волге со связкой только пойманных огромных рыбин.

"Когда мы отдыхали в Крыму, папа тоже ходил на рыбалку. Это особенная страсть была – ловля на спиннинг ставридки. Мы ставридку чистили, жарили и ели с огромным удовольствием, как семечки", – отметила Елена Гагарина.

И так же дружно всей семьей Гагарины встречали Новый год.

"Он любил, чтобы елки были большими. Нужно было поставить большой деревянный крест, крест необходимо было подготовить, чтобы стояла елка. Лампочки для елки он делал сам – они зажигались последовательно. Это был целый процесс", – вспоминает Елена Гагарина.

Гагарин сам прекрасно пел, а многих поэтов цитировал наизусть. Слушавший лекции по искусству в Пушкинском музее историю и литературу космонавт знал в именах, событиях и датах.

"Он замечательно рассказывал, как проходила Бородинская битва. Где и какие военачальники принимали важные решения. И как двигались наши войск, как двигались французские войска. И мне кажется, что я сейчас, если бы приехала в Бородино, по его рассказу вспомнила бы, все как происходило У него была очень логично и четко выстроенная речь, – отметила Елена Гагарина. – Желание, стремление, как говорил Циолковский, продвинуть человечество хоть немного вперед, было определяющим всей его жизни. Небо и полеты – это было то, чем Юрий Алексеевич просто болел. Кроме этого, ничего не нужно было: быть за штурвалом самолета, осваивать новую технику, решать какие-то новые проблемы и задачи, которые ставились именно в этой области, – это было просто счастье".

Кадры хроники и фотоснимки запечатлели тот небывалый восторг и обожание, что сопровождали первого космонавта в любой точке планеты. "Есть целая группа снимков с Лоллобриджидой, которая так восхищенно на него смотрит", – рассказала Елена Гагарина.

С восхищением на Гагарина смотрел весь мир.

"Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи. Огромное количество людей приехало встречать в аэропорт, в том числе и Фидель. И как только Гагарин вышел из самолета, ступил на трап, начался страшный ливень. Ему дали плащ-палатку, чтобы он не промок. Он увидел, что все стоят под дождем, тут же это снял, промок сам до нитки и этим завоевал просто страстную любовь всех кубинцев, – вспоминает Елена Гагарина. – У него было очень редкое качество, которое встречается у немногих людей. У него была одинаковая работоспособность и днем, и ночью. И страстное желание знать все, участвовать во всем, быть в курсе. Знать и любить, и понимать, что происходило вокруг".

Сейчас "Юрий Гагарин" снова в космосе – так в честь первого космонавта планеты назвали именной пилотируемый корабль МС-18, что ушел на орбиту и уже произвел успешную стыковку с МКС.

А еще с МКС во время концерта будет осуществлена прямая связь. Это тоже часть грандиозного праздника. Его ведущими будут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Заканчивается монтаж сложнейшего сценического пространства, на подмостках которого зрителей ждут десятки невероятных спецэффектов. Уже 12 апреля на телеканале "Россия 1" в 23:15.