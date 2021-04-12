Грандиозный концерт на Байконуре: музыкальные шедевры – в эфире "России 1"

Грандиозную программу в связи с Днем космонавтики готовят на Байконуре. Концерт проведут на стартовой площадке, откуда 60 лет назад запустили легендарный корабль "Восток-1". В программе – музыка всех поколений, в том числе шедевры оперы и балета.

В День космонавтики – прямая трансляция с Байконура – "Юбилей полета человека в космос. Торжественный концерт". Беспрецедентное событие с участием звездных российских артистов и деятелей культуры. Организаторами концерта выступают телеканал "Россия 1" и Русское концертное агентство при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.

Среди терракотовой казахстанской степи и закатного в полнеба солнца репетиция грандиозного концерта выглядела особенно грандиозно. На самом технологически сложном объекте планеты – космодроме Байконур – самая технически невероятная по своим возможностям сцена, где синтез света, музыки четырех выдающихся композиторов разных поколений и энергии артистов превращались в действительно неповторимое действо.

"Это абсолютно эксклюзивное мероприятие, таких огромных, таких масштабных проектов еще не было. И это будет на всю страну вещание. И я думаю, что каждый артист вложить какую-то свою частичку в это событие", – говорит артист Молодежной оперной программы Большого театра Николай Землянских.

"Это не просто какой-то знаменитый концертный зал, это место силы. Я ошарашен, потому что ощущение, что попал на какую-то планету. Я сочинил вступление к этому вечеру, оно будет открывать весь этот вечер. Конечно, очень сильные эмоции", – делится композитор и пианист Кузьма Бодров.

Две сцены, съемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры со спутников, а также прямое включение с борта МКС – все это уже совсем скоро. В прямом эфире телеканала "Россия 1". Любимые народные артисты, что выступят на концерте, уже на Байконуре. Они приехали заранее, чтобы перед выступлением напитаться особой атмосферой места, где началась космическая эра человечества.

"Пространство, которое абсолютно соединяется со словом космос, вот это, конечно, здорово. И, безусловно, ничего подобного, наверное, в моей жизни не было. Но место не просто знаковое – оно знаковое для всей планеты", – уверен народный артист России Сергей Гармаш.

Телезрителей всей страны ждет поистине грандиозный праздник, реализация которого стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры России. Вести концерт будут Дарья Златопольская и Андрей Малахов, а на самом концерте присутствовать те, кто создает, обслуживает, запускает могучие ракеты и космические корабли, и те, кто сегодня покоряют космос.

"Я вырос здесь, на Байконуре ходил в детский сад, школу, отец мой здесь служил. В строю ходил, парады, пропадал все время здесь. Те, кто работал на этом старте, кто запускал Гагарина и те, кто родились после этого, мы все в душе немножко гагарины", – признается инструктор-космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

Когда над стартовой площадкой опускаются близкие здесь южные звезды, и их сияние усиливает глубокий свет лазерных прожекторов, пронзающих небо, понимаешь, какой невероятный концерт ожидает зрителей уже через несколько часов.

"Это связано лично со мной и с каждым из нас. Слава этому великому герою – Гагарину, слава ученым, которые это все сделали, опередив Америку", – говорит художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", народный артист СССР Юрий Башмет.

Итак, уже совсем скоро. В 23:15 в прямом эфире телеканала "Россия". Не пропустите!

Генеральная репетиция на знаменитом Гагаринском старте, где 60 лет назад началась космическая эра. Показалось, что к грандиозному концерту уже все готово. И вот это сложнейшее сценическое пространство с его технологическими и визуальными решениями действительно уникально. До прямой трансляции остается уже совсем немного!

12 апреля в 12:00 по московскому времени на медиаплатформе "Смотрим" стартовал онлайн-марафон "Смотрим Байконур", приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос. Марафон объединит сразу несколько городов – Москву, Самару и Байконур. И еще одна трансляция проходит на медиаплатформе 12 апреля – Всероссийский телемарафон "Мой космос". Смотрим!