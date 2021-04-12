Ровно 60 лет назад состоялся первый в истории полет человека в космос

Сегодня, 12 апреля, празднуется День космонавтики, передает телеканал "Россия 24". Праздник отмечают в честь годовщины первого полета человека в космос.

12 апреля 1961 года – то есть ровно 60 лет назад – ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1". На его борту находился советский космонавт Юрий Гагарин. На старте он произнес ставшее знаменитым "Поехали!"

Дальше был один виток вокруг Земли. И в тот же день спускаемый аппарат приземлился у деревни в Саратовской области. За полет в космос Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза.

По случаю праздника в регионах России запланированы выставки и экскурсии, фестивали и концерты, флешмобы и квесты. В школах традиционно проводят тематические классные часы, а с 2016 года ещё и гагаринский урок "Космос – это мы". С Днем космонавтики жителей планеты уже поздравил экипаж МКС.