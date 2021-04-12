Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики

12 апреля 2021 года исполняется ровно 60 лет с момента, когда весь мир услышал знаменитое "Поехали!"

12 апреля – день полета Юрия Гагарина – Всемирный день космонавтики, напоминает телеканал "Россия 24".

Поздравления прозвучали в том числе и с орбиты. На международной космической станции сейчас находятся сразу 10 человек – пятеро американцев, один японец и четверо россиян – командир Сергей Рыжиков и бортинженеры Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил с праздником всех работников ракетно-космической отрасли. Он рассказал, что ведомство готово к переходу на новую технику для освоения космоса, а также – к покорению Луны, сначала автоматами, а затем – "экипажами наших космонавтов". Ролик с обращением Рогозина был опубликован на канале "Роскосмоса".