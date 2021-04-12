Человек, шагнувший в неведомое: как проходил полет Гагарина

"Спустя 60 лет – он по-прежнему герой", "Как Советский Союз потряс мир" и "Первый человек на околоземной орбите, который положил начало космической гонке". Заголовки мировой прессы возвращают нас к одному из ключевых событий в истории человечества. Мир сегодня вспоминает не только легендарное "Поехали!", но и в пандемию по-новому произносит слово "Спутник".

Именно на пилотируемом корабле-спутнике "Восток-1" Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли. Открыл новую эру и навсегда изменил представление о советской науке и технике.

60 лет назад около 11 утра первый в мире космонавт вот такой увидел свою родную планету. Он спускался на парашюте и всё приземление мы видим будто его глазами.

Полет, как тогда говорили, к звездам, закончился на обычном колхозном картофельном поле. Неизвестно сказал ли Гагарин при этом "Приехали", но именно ступив на эти грядки, он стал легендой космического масштаба.

Даже спустя десятилетия смелость этого человека поражает. Всего несколько минут до знаменитого "Поехали", а Королев (позывной "Заря-1") и Гагарин (позывной "Кедр") спокойно о музыке разговаривают.

"Заря 1": "Выполните просьбу "Кедра". Дайте ему музычку". "Кедр": "Дали про любовь. Слушаю Утесова. От души – "Ландыши".

И, наконец, старт, сделавший его легендой. Отрыв от Земли в 9 часов 7 минут утра.

Борис Волынов сам готовился к полету в космос, а в тот день контролировал его полет из радиоцентра в Хабаровске.

"Он сказал: "Вхожу в тень Земли" и мы все призадумались, что это такое. Никто тогда не понимал, что такое "вхожу в тень Земли", – вспоминает Борис Волынов, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР.

Через час на весь мир звучит голос Левитана: "Первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту!"

Это было сообщение на случай штатного полета. Но в ТАСС заготовили и два других.

"Второй вариант был обращением к правительству всех стран помочь найти космонавта. И, наконец, был третий вариант – совсем трагический, если космонавт погибнет", – рассказала Людмила Ермакова, председатель Ассоциации журналистов-ветеранов ТАСС.

В полете всего один виток, но он проходил над водами океанов.

Сохранилась инструкция где Гагарина предписывалось, что делать в случае приводнения: "После погружения в воду, лечь на спину и открыть клапан дыхания, наполнить плавательный ворот скафандра, при небольшом волнении открыть иллюминатор шлема".

"Когда мы услышали о полете Гагарина в космос, мы конечно были шокированы, ведь все были уверены, что первым человеком на орбите должен стать американский", – признается Томас Стаффорд, астронавт NASA.

А это первая фотография на Земле уставшего после полета Гагарина.

Снимок сделал, нарушив все инструкции секретности, солдат-срочник Толя Пекарский.

"Какие расспросы? О чем вы говорите! Вон он стоит, лишь бы приблизиться и сфотографировать!", – вспоминает Анатолий Пекарский.

С этого момента первый космонавт стал самым узнаваемым человеком Земли. Встречи с президентами и королями. А как на него смотрела Джина Лоллобриджида! Да и не только смотрела! А он мечтал о полетах.

"Он не мог войти в самолет пассажирский и просто сесть на сидение. Он обязательно тут же знакомился с летчиками, просил, чтобы ему дали сесть за штурвал, так было всегда", – говорит Елена Гагарина дочь Юрия Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля

Но больше всего он хотел сесть за штурвал лунного корабля. Во время пресс-конференции в ООН американские журналисты интересовались: он бы хотел туда полететь в паре с космонавтом или космонавткой?

"Так вопрос ставить нельзя – с кем лучше полететь, с женщиной или мужчиной. Это вопрос биологической совместимости людей, ведь полеты в будущем будут продолжаться по несколько лет", – ответил Юрий Гагарин.

Скромничает, конечно. Сейчас кажется, не ужиться с человеком с такой улыбкой, с таким голосом было невозможно. И это природное обаяние человека, выросшего в смоленском селе Клушино и отсюда шагнувшего в вечность.

Вот они истоки силы космической богатырской. На воде из этого колодца и вырос Юрий Алексеевич Гагарин.

Теперь есть традиция – сюда обязательно привозят тех, кому только предстоит первый полет на орбиту. Даже присказка есть "не попьешь воды из колодца в космос не полетишь".