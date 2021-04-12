Рассматривая старый альбом: частные фото Юрия Гагарина

Существует необыкновенный объем фотографий Юрия Гагарина, о котором большинству людей неизвестно. Ну, может быть, в силу тех причин, что не все могут зайти в интернет посмотреть, не до всех доходит информация. Мы попытались найти самые интересные, самые яркие фотографии. Во всяком случае, те, которые связаны не просто с героическим полетом Юрия Алексеевича, о котором мы много знаем, но и с его частной жизнью.

Юрий Гагарин с детских лет очень любил спорт, всегда занимался разными видами спорта. Как рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" дочь космонавта Елена Гагарина, его самой большой любовью был баскетбол. Несмотря на то, что он был невысокого роста, всегда был капитаном баскетбольной команды. Кроме того, он очень любил играть в хоккей. Есть фотографии, где Юрий Алексеевич вместе со своими товарищами играет в хоккей, причем на это времени не было.

Когда семья уже жила в Звездном городке, часто поздно вечером, даже ночью они собирались и шли сыграть для того, чтобы просто немного отдохнуть от всех тех проблем и задач, которые перед ними ставились.

В 60-70-е годы выходной день был один – только воскресенье. У космонавтов, естественно, воскресенье выдавалось время от времени. Но в выходной день никто никогда не сидел дома, а Юрий Алексеевич был очень живым человеком и прекрасным организатором, он всех приглашал либо идти на прогулку лыжную, либо собирались, ехали в лес поиграть в баскетбол. Либо собирались на охоту.

Юрий Гагарин предпочитал коллективные виды спорта. Он был лидером во всем. И это касается не только таких видов спорта. Он очень следил за тем, чтобы у космонавтов была хорошая физическая подготовка, и считал очень важным с утра делать зарядку. Поэтому он собирал всех для того, чтобы утром выйти из дома на 10-15 минут и сделать зарядку на свежем воздухе. Юрий Алексеевич, спускаясь вниз пешком, обзванивал все квартиры, все выходили на зарядку, детей тоже брали на зарядку. И так было каждый день.

Летчик-испытатель

Когда Юрий Алексеевич закончил Оренбургское училище, тогда оно называлось Чкаловское летное училище, он сам попросил, чтобы его отправили служить на Крайний Север, хотя все его оставляли инструктором. И такие случаи происходили не раз, когда он достигал каких-то результатов важных и ему говорили, что он может продолжить на более высоком уровне, он отказывался для того, чтобы осуществлять те мечты, которые были у него. Он всегда лучше знал, что для него лучше, и, в конце концов, лучше для страны. Потому что исследования той техники, которой он посвятил свою жизнь, и работа над новыми космическими аппаратами – это гораздо более важно, чем быть либо инструктором, либо после окончания Академии Жуковского заниматься научной работой.

Он сам попросился служить в Заполярье, потому что считал, что только там он может как следует хорошо научиться летать. Баренцево море, близость границы, очень тяжелые погодные условия – это все то, что его чрезвычайно привлекало, несмотря на то, что чисто бытовые условия, конечно, были ужасные.

Охота и рыбалка

Юрий Алексеевич очень любил охоту и рыбалку – это была его очень большая страсть. Зимой всегда была охота, ведь на охоте он мог отдохнуть. Он был там только со своими друзьями, отдыхал от людей. Любил бродить по лесу, и это была не такая охота, как сейчас, – поджидать кабана, которого гонят на вас. Это была нормальная охота, когда нужно было ходить по лесу, искать зверя, нужно было тратить на это время.

Иногда он с охоты приезжал без добычи, но иногда на охоте случались и совершенно неожиданные случаи. У него была хорошая реакция, и однажды ему удалось избежать очень большой неприятности, потому что на охоте во время одной из таких сложных долгих зимних охот на него прыгнула рысь. На спину. И только благодаря своей реакции ему удалось ее застрелить. Он стрелял очень хорошо, и у него был меткий глаз и молниеносная реакция.

Куба

Они очень быстро нашли с Фиделем Кастро общий язык. Они были чем-то очень похожи. Это был 1961 год, Карибский кризис. Когда Юрий Алексеевич прилетел, на Кубе была прекрасная погода, огромное количество людей приехало встречать в аэропорт, в том числе и Фидель. И как только Гагарин вышел из самолета, вступил на трап, вдруг начался страшный ливень. Ему дали плащ-палатку для того, чтобы он не промок. Но он увидел, что все стоят под дождем, он тут же это снял, промок сам до нитки, и этим завоевал просто страстную любовь всех кубинцев, потому что он был такой же как они. Он все эти стихийные явления воспринимал очень просто, легко и так же, как все эти люди, которые пришли его встречать в аэропорт.

Еще несколько встреч было с Фиделем Кастро, в результате было образовано Общество советско-кубинской дружбы, председателем которого Гагарин был долгие годы.

Фидель очень трогательно относился к космонавтам вообще и к семье Юрия Гагарина в частности. Уже после гибели Юрия Алексеевича, если он приезжал в Советский Союз, он обязательно находил возможность приехать к маме хотя бы на 15 минут, просто с ней поздороваться. Она знала, что Фидель очень любит клубнику, которой нет на Кубе, она там не растет, там очень жарко. И какое бы это время года ни было, она находила клубника, и к приезду Фиделя всегда мисочка с клубникой стояла на столе для него. Это было все очень трогательно и замечательно.

Прямая трансляция онлайн-марафона "Смотрим Байконур": документальные фильмы, эксклюзивы, а в финале – беспрецедентный концерт «Юбилей полета человека в космос» с космодрома Байконур.