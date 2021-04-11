Обнародованы документы из личных дел первых покорителей космоса

К юбилейному Дню космонавтики Министерство обороны впервые опубликовало документы из личных дел первых покорителей космоса. Служебные удостоверения, автобиографии, зачетные книжки и полетные задания Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова – все это теперь доступно на сайте Минобороны.

Возможно, именно эти скупые строки характеристики и предопределили всю его судьбу, судьбу человека, ставшего первопроходцем в безграничном и таком непостижимом космосе.

"Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив, трудностей не боится", – говорится в характеристике будущего первого космонавта планеты, хранящейся в архиве.

Через четыре года Юрий Гагарин станет легендой отечественной космонавтики, но тогда в 1957-м он – едва закончивший Чкаловское военно-авиационное училище, подающий надежды молодой летчик. Сотни часов налета, из них 248 – на реактивных истребителях, и прилежная учеба. Единственная дисциплина, сданная Гагариным не на "отлично", высшая математика – по ней в зачетной книжке значится оценка "хорошо".

Уникальные документы и фотографии, опубликованные Министерством обороны к 60-летию первого полета человека в космос, помогают увидеть тот невероятный путь, который этот человек прошел. Рукописная автобиография, аттестация, личное дело, наградной лист, удостоверение космонавта №1, и бесценное по своей исторической значимости полетное задание. Королев, Глушко, Безвербый и еще десятки подписей, тех, кто, делая скромный росчерк пишущей ручкой, по факту писал историю.

"Самое интересное – это, конечно, последний лист этого полетного задания. Если на него посмотреть, кто подписывал это полетное задание, там каждая фамилия – это история! Когда ты видишь воочию вот этих людей, которые 11-12-го числа писали полетное задание… Это удивительные, прекрасные, шикарные документы!" – выражает свое восхищение летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Павел Виноградов.

Документы, ранее хранившиеся в фондах Центрального архива Минобороны, теперь дают возможность каждому прикоснуться к той великой эпохе первооткрывателей космоса, не только самих космонавтов, но и руководителей космической программы.

"Там точные даты, там точные события, например, про Марка Галая, как он, гражданский летчик-испытатель, пошел воевать, сразу получил майора и через полгода получил Орден Красного Знамени за боевые заслуги. Уникальная вещь." – продолжает Павел Виноградов.

Десятки уникальных документов о втором в мире космонавте Германе Титове, герое войны и руководителе подготовки первых советских космонавтов Николае Каманине, о первом человеке, вышедшем в открытый космос, – Алексее Леонове. Из архивов, посвященных дважды герою Советского Союза Георгию Береговому, можно узнать весь боевой путь тогда еще летчика-штурмовика во время Великой Отечественной войны.

"Мы их узнавали только после того, как они стартовали в космос. А вот человеческие истории для людей, как они приходили в армию, как они приходили в авиацию, это важно! Глядя на эти документы, понимаешь: это обычные, нормальные люди, наши советские", – говорит Виноградов.

Добровольский, Комаров, Феоктистов, Шаталов – фамилии, изменившие мир. Бесценные архивы на сайте "Земные орбиты покорителей космоса" стирают грань между настоящим и прошлым, помогая увидеть за высочайшими званиями и наградами обычных молодых мужчин, имевших свои хобби и увлечения, живущих не только космосом, но и собственными семьями, друзьями, коллегами. Пусть невероятно одаренных, отважных и смелых, но все так людей. Людей, покоривших безграничный и непостижимый космос.