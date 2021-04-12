Елена Гагарина о поколении отца: они рисковали собой ради высшей цели

Дочь первого космонавта, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина в эксклюзивном интервью "России 24" рассказала об атмосфере эпохи первых полетов и удивительном поколении людей, благодаря которым началась космическая эра.

"Если говорить с точки зрения нас, людей нынешнего поколения, то, наверно, что отличает нас от них, мы все конформисты, а они конформистами не были", – отметила Елена Гагарина.

"У них желание, стремление, как говорил Циолковский, продвинуть человечество хоть немного вперед, было определяющим всей их жизни. И, кроме этого, их по сути ничего не интересовало. Всех космонавтов, которые занимались этой тяжелой и очень опасной работой", – считает она.

"Они все прекрасно понимали, что рискуют жизнью, они все прекрасно знали, что могут погибнуть и во время испытаний, и во время полетов, но это их не останавливало, – сказала Елена Гагарина. – И, действительно, гибло много людей. Но, это было не военное время, не надо об этом забывать. Одно дело, когда во время войны уходят из жизни очень молодые и полные жизни, а другое дело, когда это случается в мирное время. Если люди решают, что они хотят это делать, значит, у них есть какая-то высшая цель".

Что касается работы, то Юрий Гагарин никогда не говорил о ней дома. "Мы были очень маленькие, чтобы он мог рассказать нам о полете", – вспоминает Елена Юрьевна.

"А потом, я должна сказать, информация, которую можно было давать, она была достаточно скудной. И обо всех тех, что сейчас называется нештатных ситуациях, которые происходили во время этого полета, стало известно только сейчас. Потому что только сейчас была раскрыта вся та засекреченная информация, которую возможно рассказать и показать", – напоминает она.

"Количество ситуаций, когда человек мог погибнуть, было там очень большим. И действительно – Сергей Павлович Королев считал, что шансов у Гагарина вернуться совсем не 100. А 50 или меньше. Но все-таки этот полет был совершен. И после этого достаточно активно происходило освоение космоса в Советском Союзе. И до смерти Сергея Павловича Королева не погиб ни один космонавт", – отмечает Елена Гагарина.

12 апреля Россия отмечает День космонавтики и 60-летие первого в истории полета человека в космос. По всей стране проходят праздничные мероприятия – тематические выставки и экскурсии, фестивали и концерты, флешмобы и квесты. В школах проводят классные часы на космическую тему. С орбиты с юбилейной датой всю страну поздравил экипаж Международной космической станции. На платформе "Смотрим" проходит праздничный онлайн-марафон "Смотрим Байконур".