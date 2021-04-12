Захарова прокомментировала слова Зеленского о вкладе Украины в космос

Россия не делила космическую славу Советского Союза, принадлежащую всем 15 республикам.

Об этом на своей стране в Facebook написала официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что полет первого землянина в космос был бы невозможен без украинских конструкторов.

Дипломат напомнила Киеву о том, что полет Юрия Гагарина готовили ученые, конструкторы, врачи, военные из разных республик СССР.

Захарова с иронией заметила, что украинским конструкторам давно ничего не мешает покорять космические пространства, "даже если и в мечтах".

По мнению сотрудницы МИД РФ, руководство Украины, к сожалению, известно другим – злобной русофобской риторикой с нацистским душком.

60 лет назад. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил на космическом корабле "Восток-1" виток вокруг Земли. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.