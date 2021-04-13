Госдеп опубликовал скандальное поздравление с Днем космонавтики

Посольство России в США раскритиковало публикацию Госдепартамента к Дню космонавтики. В ней нет ни имени героя, ни названия страны, которая первая запустила человека в космос. Лишь абстрактное поздравление. К тому же с фотографией американского астронавта.

В нашем посольстве это назвали "беспамятством" и напомнили, что 12 апреля официально Генассамблеей ООН признано Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте.

Пользователи сети тоже резко отреагировали на пост Госдепартамента США, сообщает телеканал "Россия 24". В комментариях напомнили имя героя – Юрий Гагарин. И заявили, что этот подвиг навсегда останется в истории.