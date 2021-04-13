Видеоролик про Гагарина показали на фасаде Бурдж аль-Халифы

В ОАЭ отметили День космонавтики традиционным образом – на самой высокой башне в мире показали небольшое видео про первого человека в космосе – Юрия Гагарина. В день 60-летия космического полета жители и гости Дубая смогли увидеть своими глазами ролик на здании Бурдж аль-Халифа.

"Его полет вдохновил ОАЭ и весь мир, положил начало амбициозным космическим миссиям", – восторженно написала госминистр по передовым технологиям ОАЭ Сара аль-Амири. Показ закончился словами, что "Нет ничего невозможного".

А на другой стороне планеты, в американском Хьюстоне, десятки людей собрались возле памятника Юрию Гагарину, чтоб отметить юбилей его полета. Как сообщает РИА Новости, в памятной церемонии приняли участие генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, бывший директор Космического центра имени Линдона Джонсона Джордж Эбби, астронавт Майкл Бейкер.

Встреча началась с исполнения гимнов России и США, затем пришедшие возложили цветы к памятнику Гагарина, установленному в 2012 году. Участникам церемонии вручили памятные подарки.