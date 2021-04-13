Звезды в небе и звезды на сцене: уникальный концерт на Гагаринском старте

Грандиозный концерт в честь юбилея первого полета человека в космос провели на Байконуре. Сценой временно стала стартовая площадка, откуда 60 лет назад отправился к звездам Юрий Гагарин. Выступления снимали десятки камер и дронов. Все транслировали в прямом эфире.

Этот грандиозный концерт миллионы телезрителей по всей стране и даже далеко за ее пределами смотрели, затаив дыхание. Музыка четырех композиторов разных поколений в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета звучала прямо на Гагаринском старте.

"Это день, когда человек доказал, что невозможное возможно, что если ты следуешь своей мечте и не останавливаешься, несмотря на неудачи, то в конечном итоге ты сможешь сделать что-то, о чем люди могли тысячелетиями только мечтать", – говорит телеведущая Дарья Златопольская.

В огромную сцену превратилась не только стартовая площадка, но и все пространство вокруг пусковой установки. Любимые народные артисты читали стихи и пели песни. А на 180-метровой высоте при сильных порыв ветра бесстрашный канатоходец Максим Кагин демонстрировал чудеса мужества.

"Главное, что мы помним, – уверен актер Сергей Безруков. – Мы чтим героев и самого главного героя в День космонавтики – Юрия Гагарина. Мы помним и гордимся".

Праздничный концерт под открытым небом, который вели Дарья Златопольская и Андрей Малахов, стал возможен благодаря поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры России и корпорации Роскосмос. Звезды в небе и звезды на сцене.

"Это неожиданный день, неожиданное стечение обстоятельств. Я никогда не думала, не загадывала, и вдруг – раз, и оказалась здесь. И не думала, что испытаю такие чувства. Это прекрасно. Гордость распирает!" – признается актриса Ирина Пегова.

Лазерное шоу, осветившее ночное небо стало финалом этого невероятного праздника. Соединившего свет, звук, музыку, историю побед и ощущений будущих достижений. В самом сердце Байконура.

Уникальный концерт можно посмотреть на медиаплатформе "Смотрим".