Путин: срок исполнения задач в космосе стоит уточнить

Россия всегда будет гордиться тем, что стала страной-первопроходцем в освоении космоса.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщил на совещании по вопросам развития космической отрасли президент РФ Владимир Путин​.

Он подчеркнул, что с учетом динамично меняющейся повестки дня во внешней и внутренней политике, сроки задач, поставленных перед космической отраслью, возможно, стоить подкорректировать.

Глава государства заявил, что для достижения масштабных целей необходим долгосрочный комплексный подход и поручил кабинету министров подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры в области космической деятельности России.

60 лет назад. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил на космическом корабле "Восток-1" виток вокруг Земли. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

На медиаплатформе "Смотрим" можно увидеть онлайн-марафон "Смотрим Байконур".

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Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.