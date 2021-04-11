Спецсовещание и другие планы президента

Двенадцатого апреля в День космонавтики и юбилея первого полета человека в космос Владимир Путин, многократно участвовавший в космических запусках, посетит место приземления Юрия Гагарина. О планах президента РФ на следующую неделю рассказывает телеканал "Россия 1".

Путин также проведет специальное совещание, где будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития российской космической отрасли, сообщается в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин". Пройдет на предстоящей неделе и совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых социальных вопросов.

Также впервые за довольно долгое время соберется на свою встречу попечительский совет Русского Географического общества.