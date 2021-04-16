Разговор с Байденом, тот самый "бункер" и приключения ручки Путина

Новостная повестка вокруг отношений России и США в последнее время напряжена. То американский президент выражает желание стабилизировать ситуацию, то вводит очередные санкции.

При этом Джо Байден не решился на разговор с Владимиром Путиным онлайн, но зовет российского коллегу на личную встречу. Возможна ли она после действий, которые предпринимает Вашингтон? Что скажет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков?

Безусловно, кроме ситуации с США есть и другие важные темы. Например, 12 апреля в России отмечался День космонавтики. Жители страны, как и всего мира, вспоминали Юрия Гагарина. Владимир Путин прибыл на место приземления космонавта. Это удалось запечатлеть только съемочной группе телеканала "Россия".

Также получилось побывать там, где мечтают оказаться западные СМИ — речь идет о том самом "бункере".

И на десерт — новые и неожиданные приключения президентской ручки. Об этом и многом другом расскажет ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин на телеканале "Россия" уже в это воскресенье, 18 апреля, в 22:00.