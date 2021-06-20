В Женеве Путин выражался образами

Главным событием уходящей недели стал саммит президентов России и США 16 июня. Эксклюзивные подробности происходившего в Женеве раскрываются в сюжете телеканала "Россия 1".

Напряжение вокруг саммита Путина и Байдена было таким, что важным казалось все – любые детали. Главный саммит последних лет должен был ответить на вопрос, как в условиях реальной политики находить точки соприкосновения нашим двум странам.

Такого не было еще никогда: на переговоры президентов России и США съемочная группа программы "Москва. Кремль. Путин" отправилась вместе с Владимиром Путиным на борту номер 1.

Пару раз за время почти 4-часового полета ощущалась небольшая турбулентность. Но главным вопросом для всего мира было то, снизит ли эта встреча масштабную политическую турбулентность.

Уже когда переговоры с Байденом завершились, Путин был в неплохом настроении и, подводя итоги, выражался образами. Вспомнив слова Льва Толстого о "зарницах счастья", президент РФ отметил: между Россией и США не может быть какого-то семейного доверия, но "зарницы его промелькнули".