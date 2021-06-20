Саммит лидеров России и США: особенности работы переводчика

Саммит Путина и Байдена в Женеве 16 июня оказался самым беспокойным за все время российско-американских встреч. О главной сложности в своей работе рассказала в эфире телеканала "Россия 1" переводчик встречи двух президентов.

По пути в Женеву накануне саммита 2-й секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарья Мандрова уже предчувствовала небывалый ажиотаж.

"А ажиотаж больше всего усложняет работу переводчика. Очень громко щелкают камеры, часто бывает не слышно", – объяснила она в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Но она, конечно, и представить не могла реальной обстановки, в которой придется работать. Шум, гам и неразбериха начались прямо по соседству с залом, в котором пытались начать переговоры Путин и Байден. Агрессия журналистов могла представлять уже прямую угрозу безопасности президентов.

Далеко не сразу им удалось, наконец, начать разговор. Говорили Путин и Байден в итоге только с глазу на глаз более двух часов.