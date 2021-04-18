Россия создаст свою национальную космическую станцию

Россия планирует создать свою национальную космическую станцию – заявление прозвучало в закрытой части совещания по развитию космической отрасли, которое Владимир Путин провел 12 апреля, сообщает телеканал "Россия 1".

МКС серьезно устарела. В правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами и, как отметил вице-премьер Юрий Борисов, "честно их предупредить о выходе из МКС с 2025 года".

Планируются пилотируемые полеты на Луну, миссии на Марс. Для космических путешествий будут развивать двигатели на ядерной энергетике. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что уже есть реальные конструкции транспортно-энергетического модуля. "Я считаю, что это прорыв будет", – добавил он.

Фрагменты с закрытой части совещания были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".