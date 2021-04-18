Роскосмос высказался о международной и национальной станциях

При принятии решения о продлении работы МКС будет учитываться в первую очередь ее техническое состояние, сообщает Роскосмос. Также будут учтены планы по развертыванию национальной орбитальной станции. Уточняется, что решение будет приниматься после 2024 года, когда закончится согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции.

Сроки существования станции давно истекли, отмечают в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. Ее состояние оставляет желать лучшего — последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Техническое обследование МКС проведут российские специалисты. По принятию решения партнеры будут предупреждены о дальнейшей судьбе станции.

Ранее руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы с плавным завершением программы. Однако Совет по космосу РАН после его доклада рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики.